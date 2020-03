Neymar est retourné au Brésil en quarantaine et a envoyé un message qui a excité tout Barcelone

Neymar a été l’un de ceux qui ont décidé d’abandonner la quarantaine en Europe et se rendre au Brésil pour poursuivre l’isolement obligatoire jusqu’à ce que la situation des coronavirus soit normalisée dans le monde.

Malgré le fait que presque tout le football est arrêté dans le monde, le journal espagnol SPORT a confirmé que la star brésilienne avait déjà pris une décision concernant son avenir pour la saison à venir: “Oui je veux“

Selon les médias espagnols, Neymar veut revenir à Barcelone au milieu de l’année et fera tout son possible pour que l’opération se produise. En Europe, ils affirment que le club catalan est prêt à donner aux joueurs + de l’argent en échange de la passe du Brésilien, qui est prêt à donner un coup de main pour débloquer son départ de l’équipe parisienne.

Sans aller plus loin, malgré l’offre millionnaire qu’ils ont faite, Neymar a refusé de négocier le renouvellement de son contrat avec le PSG et tout semble indiquer que son avenir sera à Barcelone par désir personnel et aussi à la demande de Lionel Messi, qui a clairement fait savoir qu’il aimerait que Ney retourne dans l’équipe sur le marché des passes à venir.

La vérité est que Neymar devra s’adapter au mode de paiement de Barcelone, qui ne sera pas le même que celui qu’il reçoit actuellement au PSG, un meilleur club du point de vue économique. On dit que le club catalan devra débourser environ 180 millions d’euros pour conserver le laissez-passer brésilien, bien que la FIFA puisse également intervenir pour faciliter l’opération. Il semble qu’un nouveau roman arrive …