Neymar et l’annonce sur Instagram: “Pas de controverse cette année: je vais sauter le Carnaval”

Au cours des dernières saisons, l’absence, en raison de blessures ou d’autres problèmes, a toujours fait beaucoup parler Neymar des engagements officiels avec ses clubs (Barcelone et PSG, ndlr) juste pour coïncider avec les célébrations du Carnaval, une fête incontournable pour tous les Brésiliens. Les conjectures ont été gaspillées à plus d’une occasion ainsi que des reconstructions imaginatives sur la vie nocturne du joueur. Cette année, cependant, Neymar a décidé de couper la tête du taureau en s’annonçant non au Carnaval. Entre ironique et sérieux, le Brésilien a expliqué à travers une histoire sur Instagram: “C’est avec une immense joie que je vais sauter le carnaval de 2020 au Brésil le week-end prochain. C’est la réalité. Cette fois il n’y aura pas de polémique”.

Neymar confirme qu’il manque le Carnaval de Rio pour la première fois en six ans 😂

