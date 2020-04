Neymar et Mbappe ont réduit leurs salaires de moitié »Soccer press

Jeudi 09 avril 2020

Le Brésilien et le Français sont l’une des équipes les plus meurtrières d’Europe, contribuant 75 buts pour leur club entre les buts et les passes décisives. Cela correspond à plus de 50% des scores totaux du club au cours de la saison.

L’argent qui est géré sur le marché européen du football est épouvantable. Les joueurs bénéficient de salaires impressionnants et de modes de vie extravagants qui devraient être réduits face à l’impact économique du coronavirus dans le monde. Pour cette raison, les chiffres du PSG, Neymar et Mbappe ont convenu de réduire de moitié leurs salaires.

Cette décision fait partie des négociations entre le syndicat français des footballeurs professionnels et les joueurs. Dans ce cas, les responsables des différentes équipes françaises recourront à l’ERTE (Temporary Employment Regulation File) pour ne pas voir d’impacts importants sur leur salaire.

Neymar et Mbappe sont les joueurs les mieux payés de la compétition française, où ils reçoivent respectivement 36,6 et 20,8 millions d’euros par an. Maintenant, ces sommes importantes chuteront de 50%.

