Neymar impressionne Keylor Navas

L’exmadridista Keylor Navas il s’est débarrassé des éloges pour son partenaire l’exazulgrana Neymar dans le PSG.

27/01/2020

“C’est un joueur d’un autre niveau, d’un autre monde”, a déclaré le gardien de but international costaricien du champion de France, dans une interview sur ‘Telefoot’.

“Nous sommes très heureux de l’avoir dans l’équipe, car cela nous rend plus forts et nous savons qu’il est déterminé à tout donner”a souligné Keylor Navas livré au talent et au poids qu’il a dans PSG L’attaquant brésilien.

Keylor est tombé amoureux du bon jeu de Neymar et de sa qualité de leader et de guide Paris Saint-Germain.

“Il y a un très bon groupe ici et je pense que nous pouvons aspirer à tout cette saison.”, il a avoué avant d’ajouter que “Je ne suis pas venu pour m’amuser, mais pour travailler avec humilité et gagner des titres”. Le premier test décisif majeur pour les Parisiens sera leur nomination la plus imminente en Ligue des champions avec leur confrontation contre le Borussia Dortmund 18 février et 11 mars.

“Je suis très heureuse à Paris et ma famille se sent bien ici”, a finalement conclu le Costa Rica, pour qui son passage par le Real Madrid est déjà de l’histoire.