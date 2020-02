Neymar, la une du PSG à Dortmund!

18/02/2020

Il ne veut pas de surprises Thomas Tuchel. À son retour à Signal Iduna Park, l’entraîneur allemand opte pour un onze offensif prometteur avec la présence de Neymar dans l’alignement.

Le ‘crack’ brésilien revient ainsi dans l’alignement de départ du PSG après avoir été à quatre matchs du terrain en raison d’une blessure intercostale. L’exazulgrana a raté les trois derniers engagements de Ligue 1 et celui de Copa.

Neymar formera un trident offensif de nombreux carats avec Kylian Mbappé et Ángel di María. Keylor Navas occupera l’arc, protégé par une ligne de trois plantes avec Marquinhos, Thiago Silva et Kimpembe. Meunier et Kurzawa occuperont les voies, tandis que Gueye et Verratti feront de l’exercice dans la salle des machines.

Tuchel modifie son schéma et récupère 3-4-3. Mauro Icardi et Pablo Sarabia, qui se sont battus pour une position dans l’attaque, doivent attendre leur moment depuis le banc.

Onze titulaire

Keylor Navas; Marquinhos, Thiago Silva, Kimpembe; Meunier, Gueye, Verratti, Kurzawa; Dites Maria, Mbappé et Neymar.