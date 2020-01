Neymar, le grand absent de la 11e décennie du PSG

Au cours de la dernière décennie, Paris Saint-Germain Il a vécu une vraie transformation. L’équipe de la capitale française est devenue le grand dominateur d’une Ligue 1 la remportant jusqu’à six fois, dont quatre consécutivement. Cependant, la Ligue des champions reste l’épine pour les Parisiens et l’a rendue visible France Football dans laquelle pour eux c’est le meilleur 11 du PSG depuis 2010.

14/01/2020 à 21:09

CET

Javier Villodres

Sur la liste L’absence du joueur le plus cher de l’histoire du PSG, Neymar Jr, se démarque des autres. Les médias français expliquent que le raison de blessures qui ne lui ont pas permis d’être présent dans les matchs clés à la fin de chaque saison avec le club Cependant, sur cette liste oui est votre partenaire Kylian Mbappé, qui, comme le Brésilien, l’été 2017 est également arrivé.

Edinson Cavani Il entre également dans la liste en étant devenu le meilleur buteur de l’histoire du club avec 198 buts. Vous pouvez également trouver le deuxième meilleur buteur du PSG, Zlatan Ibrahimovic. Le suédois Il est un autre des points forts pour être le premier des grands talents à atterrir dans cette ère réussie Ensemble français.

La ligne défensive pointée par les Français pourrait bien faire l’envie de nombreuses équipes européennes. Thiago Silva, Marquinhos et Maxwell fermer un totalement brésilien derrière qui, à son meilleur niveau, serait l’un des meilleurs du football européen.

Au centre du champ, il y en a deux qui suivent actuellement et deux autres qui ne sont plus là. Les joueurs qui occupent cette position dans la zone médullaire sont Thiago Motta, Verratti, Matuidi et Di María. Il est à noter que ce dernier a retrouvé son meilleur niveau après une mauvaise saison à Manchester United en quittant le Real Madrid.

Dans le but, Keylor Navas il pourrait être le meilleur gardien de but de l’histoire du PSG mais le médium a préféré placer Salvatore Sirigu dans le but. “Il faut peu de temps pour entrer dans le type onze”, explique pour justifier la publication.