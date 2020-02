Neymar ne doit pas témoigner devant la discipline

Neymar ne devrait finalement pas témoigner devant le comité de discipline de la LFP pour le carton jaune qu’il a vu lors du dernier match contre Montpellier et pour l’épisode qu’il a joué avec l’arbitre du match une fois le match terminé … Après avoir reçu de nombreuses fautes et fait une “ lambretta ”, Neymar a fini par voir le jaune.

02/06/2020 à 08:31

CET

sport.es

Une décision qui a dérangé l’attaquant brésilien et qui a été la raison d’une grande controverse plus tard. L’international brésilien s’est rendu à la quatrième collégiale dans les couloirs qui ont conduit aux vestiaires après la réunion. Il a récriminé sa décision de le sanctionner pour une action totalement sportive.

Une réaction contre la collégiale qui à d’autres occasions avait fait l’objet d’une sanction disciplinaire de la part de la Fédération française de football, mais qui sera finalement déposée. Il n’y a aucune trace écrite de l’incident mettant en vedette Neymar et la collégiale et le LFP n’entrera pas non plus d’office dans ce cas.

Rappelons que Neymar a raté le dernier match du PSG contre Nantes en raison d’une blessure et que son entraîneur Thomas Tuchel espère le récupérer dimanche contre l’Olympique de Lyon.