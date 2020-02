Neymar provoque un nouvel incendie au PSG

Le brésilien Neymar a provoqué un nouvel incendie à l’issue du match que le PSG a disputé mardi contre le Borussia Dortmund, correspondant au match aller des huitièmes de finale de Ligue des champions. L’attaquant a publiquement exprimé son inconfort de ne pas pouvoir tirer lors des dernières rencontres après s’être blessé le 1er février et a directement tenu le club parisien responsable de ne pas l’avoir laissé jouer.

Neymar, qui a marqué le seul but de son équipe à Dortmund, s’est exprimé en zone mixte et a déclaré que “c’est difficile de rester quatre matchs sans jouer. Malheureusement, ce n’était pas ma décision, c’était quelque chose du club et des médecins. Ce sont eux qui ont pris cette décision, mais je n’ai pas aimé. “

L’international brésilien a ajouté que «nous en avons beaucoup discuté. Je me sentais bien et je voulais jouer, mais le club avait peur et c’est moi qui ai finalement souffert. “

La situation a commencé le 1er février. Neymar a subi un coup aux côtes lors du match contre Montpellier et le PSG a préféré ne pas l’aligner lors des quatre prochains matchs contre Nantes, l’Olympique de Lyon, Dijon et Amiens. En conséquence, le Brésilien est arrivé sans le tir nécessaire au match décisif contre le Borussia Dortmund. Le PSG est actuellement au bord du gouffre, car la passe aux quarts de finale se jouera dans les trois semaines avec un désavantage de 2 buts à 1.