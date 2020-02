Neymar revient attaquer Tuchel, DT du PSG, après être tombé en Champions | Ligue des champions | Football américain























































































































Un autre chapitre du désaccord entre le Brésilien et ses patrons a sauté après la Ligue des champions.

Photo:



EFE

Pour:

Écriture futuriste

19 février 2020 à 09h56

Neymar a écrit un nouveau chapitre dans son roman exténuant de combats internes au PSG.

Cette fois, la situation était la défaite 1-2 contre le Borussia Dortmund, lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Les critiques à l’encontre de l’équipe parisienne, où ils regrettent que des investissements millionnaires soient faits et s’affrontent à nouveau dans le tournoi européen, ont fait élever la voix du Brésilien en fin de match.

Devant, Neymar a souligné Thomas Tuchel et son équipe d’entraîneurs pour la façon dont ils ont géré leur blessure: “C’est difficile de rester quatre matchs sans jouer. Malheureusement, ce n’était pas mon choix, c’était quelque chose du club, des médecins. Ce sont eux qui ont pris cette décision. Je n’ai pas aimé. Nous avons eu beaucoup de discussions à ce sujet. Je voulais jouer, je me sentais bien, mais le club avait peur, et c’est moi qui ai souffert à la fin. “

Il est frappant de constater que son problème physique apparent est survenu après sa fête d’anniversaire exotique à Paris et un voyage au Brésil «pour récupérer».

L’interrogation publique de Tuchel et ses hésitations dans la gestion du Brésilien capricieux sont du pain quotidien en France, où personne ne semble surpris par la stratégie du joueur, qui cache de plus en plus son désaccord au sein du club.

