Ni autographes ni selfies avec les joueurs du Bayern

La psychose continue de se propager dans le monde du sport. Il Bayern MunichÀ cet égard, il a fait une déclaration officielle sur son site Internet ce vendredi avec une curieuse détermination. La déclaration se lit comme suit: “Le 26 février 2020, la Ligue allemande de football (DFL) a fait référence au coronavirus et à ses effets en ce qui concerne la première et la deuxième division. Le FC Bayern Munich est attentif à l’évolution de la question au niveau national et international.En outre, le service médical du FC Bayern de l’Institut Robert Koch est constamment informé de l’évolution de la situation.En outre, le FC Bayern est en contact permanent avec le service de santé responsable de la ville de Munich, qui nous informer immédiatement de tout changement et de toute conséquence en résultant. “

28/02/2020

Agir à 16h34

CET

SPORt.es

Et voici l’ordre de recommandation du club bavarois. “Sur la base des recommandations de l’Institut Robert Koch et de sa mise en œuvre élargie, le professeur. Roland Schmidt, directeur de la médecine interne du département médical du FC Bayern, a conseillé aux joueurs du FC Bayern de ne pas signer d’autographes pour le moment et qu’ils ne sont pas disponibles. pour des photos ou des selfies avec les fans. Nous demandons la compréhension de nos fans et de tous les fans qui nous rendent visite. ” Quelle sera la suite?