Ni pilote ni avion dans lequel Sala voyageait n’avaient de permis commerciaux »

Vendredi 13 mars 2020

Le rapport final de l’enquête sur l’accident d’avion qui a causé la mort d’Emiliano Sala et de David Ibbotson a été publié le 13/03. Les principales conclusions soulignent le manque de formation de l’aviateur et un éventuel empoisonnement au monoxyde de carbone.

La division britannique des enquêtes sur les accidents aériens (AAIB) a remis le rapport final sur le crash de l’avion dans lequel l’Argentin Emiliano Sala voyageait avec le pilote anglais David Ibbotson. Les deux se dirigeaient vers Cardiff pour la signature du footballeur avec les acteurs de la Premier League, mais se sont écrasés dans la Manche au milieu de la nuit.

«Ni le pilote ni l’avion n’avaient les licences ou permis nécessaires pour opérer commercialement. Le pilote n’avait aucune formation en vol de nuit et un manque de pratique récente de vol aux instruments. » Celles-ci faisaient partie des principales conclusions du rapport de 128 pages préparé par l’AAIB, qui examine et détaille étape par étape l’accident dans lequel Sala et Ibottson sont décédés.

Dans le premier cas, le pilote d’origine pour effectuer le vol était David Henderson, mais cela a payé Ibottson pour le prendre. Une partie du mémoire indique que cela a mis l’aviateur sous pression, car il a accepté même sans permis ni formation adéquate pour un transfert de nuit. Cela indique également une mauvaise décision du nouveau pilote.

«Le pilote a perdu le contrôle de l’avion lors d’un virage manuel. Il a probablement commencé à rester ou à retrouver des conditions météorologiques visuelles. Par la suite, l’avion a subi une panne en vol alors qu’il manœuvrait à une vitesse aérodynamique nettement supérieure à sa vitesse de manœuvre de conception », détaille une partie du rapport.

Enfin, il a indiqué que «le vol n’a pas été effectué conformément aux règles de sécurité applicables aux opérations commerciales. Il n’y avait pas de détecteur de CO avec un avertissement actif dans l’avion qui aurait pu alerter le pilote de sa présence à temps pour qu’il prenne des mesures d’atténuation. » En plus d’appeler à la sensibilisation aux risques associés aux vols charters sans licence.