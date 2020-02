Nicholas se réjouit de la signature «passionnante» des Rangers, partage la «qualité» celtique qui est un problème pour eux – HITC

Le Celtic et les Rangers ont tous deux été occupés pendant cette fenêtre de transfert de janvier.

Charlie Nicholas est ravi que les Rangers signent Ianis Hagi alors qu’il le décrit comme une «perspective excitante», mais il pense que la mentalité «incroyable» du Celtic devient un «problème» pour eux dans la course au titre.

Tel que publié sur le compte Twitter officiel de Sky Sports Scotland, l’ex-Celtic, Nicholas, a envoyé un avertissement de titre aux Rangers alors que la date limite approche, et les affaires qu’ils font ou ne peuvent pas avoir un impact important sur leur saison.

“Les Rangers ont désespérément besoin d’un attaquant”, a déclaré Nicholas à Sky Sports. “S’ils veulent sérieusement défier le Celtic cette année, ils doivent recruter un autre attaquant. C’est aussi simple que cela. Je pense qu’ils ont signé Hagi junior, ce qui est une perspective excitante pour eux, mais il l’est peut-être pour la longévité. Ils ont besoin de quelqu’un maintenant, il est donc logique qu’ils se lancent sur ce marché et comblent ce vide.

“Mais vous voulez les points au tableau [in the title race]. La mentalité du Celtic au fil des ans a été absolument incroyable, et les Rangers commencent à trouver que c’est un problème pour eux. “

Le manager des Rangers, Steven Gerrard, a décrit sa nouvelle signature comme “ l’un des meilleurs talents ” des moins de 21 ans, alors que Hagi, le fils du grand roumain Gheorghe Hagi, a conclu un accord de prêt avec Ibrox, avec la possibilité de le rendre permanent, tel que rapporté par BBC Sport.

Ce n’est peut-être pas le seul accord que Gerrard espère que le Gers conclura parce qu’il a besoin d’un attaquant avant que la fenêtre de transfert ne se referme dans quelques heures.

Tel que rapporté par le Daily Record, Florian Kamberi est sur le point de sceller un changement entre son compatriote Hibernian et Ibrox après la blessure de Jermain Defoe.

Ce dernier accord est vraiment nécessaire car si Gerrard et Cie ne sont pas en mesure de passer une paire de jambes supplémentaire dans le dernier tiers, cela pourrait devenir un problème pour eux dans leur course pour remporter le titre.

Le Celtic occupe cinq points en haut de la table de la Premiership et le Gers a un match en main sur ses rivaux.

Après cette défaite contre Hearts, la dernière chose dont les Rangers ont besoin est de ressentir un peu de lumière lorsque la fenêtre de transfert se ferme à minuit en Écosse.

Néanmoins, les Rangers accueillent Aberdeen à Ibrox demain après-midi, alors que l’équipe de Gerrard a la chance de réduire l’écart à deux de ses rivaux de Old Firm avant de prendre Hamilton dimanche et de mettre la pression sur les épaules de son voisin.

