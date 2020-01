Nico Tagliafico, sur son avenir à Ajax: “Cette année je verrai ce qui se passe, je n’ai pas renouvelé de contrat”

Nicolás Tagliafico déjà gagné la reconnaissance Ajax depuis son arrivée en 2018. Actuellement, établi comme le côté gauche de départ pourrait chercher de nouvelles directions.

“J’ai un contrat jusqu’en 2022. L’année dernière, des propositions ont été avancées, avec le club dont nous avons discuté de la meilleure chose à faire pour une autre année sans entendre aucune offre et cette année voir ce qui se passe. Je n’ai pas renouvelé le contrat”, a déclaré l’Argentine.

L’une des propositions qu’il avait formulées à la mi-2019 était celle du Athlète de Madrid de Diego Simeone. Cependant, comme il l’a expliqué, il a décidé de le rejeter, de continuer un an et de voir à la mi-2020 ce qui fait son avenir.

“Ici, vous êtes obligé de gagner tous les matches et de combattre les coupes jusqu’à la fin. Non seulement être premier dans la ligue néerlandaise, mais aussi dans le Champions et passer d’un extrême à l’autre. Ce changement de mentalité est fondamental et vous devez être très concentré », a conclu Nico.