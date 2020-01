Nicola, l’année dernière contre la Roma … premiers buts, victoire et blanchissage

© photo par Matteo Gribaudi / Image Sport

Et tout de suite …

Davide Nicola, le troisième entraîneur de Gênes cette saison, a défié la Roma au championnat en conduisant Livourne, en 2013-2014, Crotone, en 2016-2017 d’abord et en 2017-2018 puis, enfin, l’Udinese, le passé saison.

Les quatre premiers défis ont été un monologue en jaune et rouge: seulement des défaites pour l’entraîneur d’origine de Luserna San Giovanni, avec zéro but marqué par ses équipes et 9 encaissés par des adversaires.

Puis, la saison dernière, voici le 1-0 avec les Frioulans. D’un seul coup: première victoire, premier but marqué, premier blanchissage.

Un exploit que les fans de Rossoblù voudraient répéter à l’occasion de la énième première, cette fois concerne les affrontements directs en championnat avec leur collègue Paulo Fonseca.

Les Portugais, en revanche, ont rencontré des hommes et des stratagèmes contre le Griffin il y a déjà quelques mois, lors du match Olimpico. Il s’est terminé par un score de 3-3, dans une poursuite de marqueurs et d’émotions.

TOUS LES PRÉCÉDENTS ENTRE NICOLA ET ROME DU CHAMPIONNAT

1 victoire Nicola

0 tirages

4 victoires à Rome

1 but fait les équipes de Nicola

9 buts marqués à Rome

TOUT CE QUI PRÉCÈDE ENTRE FONSECA ET GENOA AU CHAMPIONNAT

0 Fonseca gagne

1 nul

0 Gênes gagne

3 buts marqués par l’équipe de Fonseca

3 buts marqués Gênes