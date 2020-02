Nicolás Blandi a subi une agression incroyable et le classique chilien a dû être suspendu

Ce dimanche, le classique a été joué entre Colo Colo et l’Université catholique pour une nouvelle date du championnat chilien. Cependant, le match n’a pas pu se terminer à cause des incidents qui a causé les fans de Cacique.

Quand le match était 2-0 en faveur des Croisés (l’équipe d’Ariel Holan), les partisans de Colo Colo se sont affrontés avec la police et ont jeté des pétards sur le terrain de jeu. Malheureusement l’un des projectiles est tombé près de Nicolás Blandi, qui s’est retrouvé blessé et stupéfait, avec des problèmes d’oreille et des blessures mineures à l’une de ses jambes.

L’ancien attaquant de San Lorenzo a été victime des attaques des fans de son équipe et l’arbitre a décidé de suspendre le match alors qu’il restait environ cinq minutes. Avant la suspension, Matías Dituro, un archer de l’Université catholique, s’est fait lancer un téléphone portable. Le portier l’a attrapé par terre et a simulé avec ironie qu’il parlait à quelqu’un.

De son côté, le vice-président de Colo Colo, Harold Mayne NicholsIl a dit qu’il avait pu parler à Blandi après les incidents: “J’étais déjà avec Nicolás. La première chose qui a subi l’impact du bruit, il a perdu l’équilibre, un éclat a rebondi et l’a frappé aux jambes. Il n’a pas de grosses blessures, mais il a souffert de la peau. Il est déjà calme, avec ses compagnons“.

Au Chili, ils affirment que ces incidents ont commencé parce que il y a une semaine, un mousqueton a assassiné un fan de Colo Colo. La vérité est que les affrontements entre la police et les fans étaient sérieux et que celui qui a fini par le relier était Blandi. Regardez les images!

Séquence de photos de la chute du projectile à Nicolás Blandi dans le match entre Colo Colo et l’Université catholique dans la monumentale pic.twitter.com/SkbmTt1UDs

– Ale News (@AleNewsCL)

16 février 2020