Nicolás Castillo a abandonné la thérapie intensive »

Mardi 25 février 2020

De bonnes nouvelles arrivent du Mexique depuis que l’attaquant chilien Nicolás Castillo, est sorti ce week-end d’une thérapie intensive dans laquelle il était depuis deux semaines, après son opération et les complications ultérieures d’une thrombose à la jambe droite.

Nicolás Castillo n’a pas passé un bon moment en 2020, cependant, il commence déjà à lever la tête en matière médicale car il a été confirmé que l’attaquant a quitté la thérapie intensive, où il était pendant deux semaines en raison de la thrombose qui l’a affecté.

Depuis près d’un mois, Renca, un footballeur, a été hospitalisé mais ce week-end, le médium mexicain à mi-temps, a rapporté que l’attaquant avait déjà quitté la thérapie intensive dans laquelle il était depuis le 13 février, le jour où il Il est intervenu pour la dernière fois.

L’évolution de l’ancien attaquant de Benfica semble favorable, au point que l’on pense qu’il pourrait être licencié cette semaine, s’il continue d’avancer dans la façon dont il le fait. Quoi qu’il en soit, les médecins garderont une surveillance constante de la situation du joueur, car ils ne veulent pas que la même situation se répète avec leur blessure.

Les prévisions les plus favorables pour Castillo parlent d’un possible retour au football au milieu de l’année, selon les mots de l’entraîneur des «aigles» Miguel Herrera. Mais le journal Record, sorti de ces déclarations, déclarant que la récupération du joueur serait beaucoup plus compliqué qu’on ne le pensait, calculant en neuf mois son retour à l’entraînement, étant hors cours jusqu’en 2021.