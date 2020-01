“Nicolás Castillo n’est pas à 100% physiquement cité” »Football Press

Vendredi 24 janvier 2020

Le DT de l’Amérique, Miguel Herrera, a ratifié que le Chilien n’est pas en condition physique pour jouer en tant que partant dans le duel des «aigles» contre Xolos par la MX League. Le «pou» a également commenté qu’il s’appuie sur les qualités de «Nico», mais que les blessures l’ont réduit.

Nicolás Castillo ne traverse pas son meilleur moment au Mexique. L’ancien attaquant de l’Université catholique ne parvient pas à se consolider dans l’équipe américaine et maintenant il n’a pas été convoqué par son entraîneur, Miguel Herrera, pour le duel contre Xolos de Tijuana pour la troisième date de la MX League Clausura.

«Je ne vois pas encore bien Nicolas. Nous devons bien le mettre physiquement et nous allons le travailler pour qu’il puisse rivaliser avec ses partenaires. Nous allons attendre que Castillo en obtienne une centaine », a déclaré io Piojo’ lors d’une conférence de presse.

De plus, l’entraîneur a souligné qu’il ne doute pas des capacités de l’équipe nationale, mais que les blessures ne lui ont pas permis d’avoir une régularité dans les «aigles».

«La qualité ne fait aucun doute, mais au moment où il allait mieux, ses blessures sont venues. Vous devez attendre Castillo », a conclu le stratège mexicain.

Rappelons que le ‘Nico’ a été fortement remis en cause en Amérique, car il n’a pas répondu aux attentes du club et n’a pas eu le niveau qui le faisait briller dans les Pumas en 2017. De plus les fans n’oublient toujours pas le criminel gaspillé du Chilien en la finale du dernier tournoi, qui a permis le titre de Monterrey.