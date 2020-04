Nicolás Díaz a révélé son arrivée ratée à Colo Colo »Football Press

Vendredi 17 avril 2020

Le défenseur a récemment été vendu à Morelia au Mexique après de grandes campagnes en Palestine. Le footballeur a également été présent dans les Sub 20 et Sub 23 «rouges», ce dernier ayant débuté en pré-olympique en Colombie en janvier dernier.

Nicolás Díaz a ses jours comptés à Palestino, après avoir été vendu à Morelia au Mexique. Mais avant cela, Marcelo Espina avait ratifié l’arrivée du défenseur à Colo Colo, une situation qui ne s’est finalement pas produite. Díaz lui-même était chargé de clarifier pourquoi cela s’était produit.

“J’étais concentré dans le pré-olympique Sub 23, le problème ne m’a pas traversé, ils ont décidé entre eux”, a-t-il déclaré lors d’une conversation avec la CDF.

Il a également ajouté qu ‘”il y avait une bagarre entre les présidents de Colo Colo et de Palestine et je ne pouvais pas m’y engager”.

Le frère de Paulo Díaz a également avoué le grand désir qu’il avait pour le joueur de football de River. “Jouer dans le rouge avec Paulo Díaz est un rêve que nous avons, mais il faut aller pas à pas et apprécier ceux qui le sont”, a conclu celui formé à Palestino.