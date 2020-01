Nigel Pearson est de retour: perspectives d’une grande évasion à Watford

Crédit photo: .

Watford était aussi bon que parti cette fois le mois dernier. Alors que les fans se vautraient dans le malheur de leur équipe, Nigel Pearson était en train de préparer une autre grande évasion. Jusqu’à présent, son arrivée a provoqué un revirement assez remarquable. Le franc-tireur né à Nottingham a la touche Midas lorsqu’il s’agit de mener des batailles de relégation, et sa dernière affectation semble avoir remis Watford sur la bonne voie en deux temps rapides.

La grande évasion de Watford sous Nigel Pearson

Un regard en arrière

Réflexion sur le début de la saison rend la lecture sombre pour les fans des Hornets. Le favori des fans, Javi Gracia, le premier patron de Watford à durer plus d’une saison complète depuis 2013, a rapidement montré la porte en septembre après avoir gagné un point lors de ses quatre premiers matches. En effet, Gracia a été considéré comme malchanceux par beaucoup étant donné la 13ème place de Watford et la finale de la FA Cup quatre mois auparavant.

Curieusement, Watford a renommé l’ancien manager Quique Sanchez Flores une demi-heure plus tard. Un 8-0 humiliant à l’Etihad la semaine suivante était un signe inquiétant de choses à venir. En vérité, les choses n’ont jamais décollé pour Flores. Une victoire solitaire lui a valu seulement trois mois dans la pirogue avant que le conseil d’administration ne décide de quitter le navire. La famille Pozzo s’est alors tournée vers Nigel Pearson. Cela en a surpris quelques-uns, étant donné que l’Anglais franc-parler avait passé les deux dernières années à diriger des vairons de deuxième division belges à Louvain.

L’effet Pearson

Pearson, vu pour la dernière fois dans les journalistes de haut vol terrorisant avant de se séparer de Leicester, était un rendez-vous curieux à première vue. Cependant, son approche sans faille de la gestion a considérablement galvanisé une équipe talentueuse qui manquait de direction. L’ailier volant de 21 ans Ismaila Sarr, un record du club avec 30 millions de livres sterling, était devenu un homme oublié sous Gracia et Flores avant même que sa carrière à Watford ne commence. Le leader du vestiaire et légende du club, Troy Deeney, a raté son coup, et le talent mercuriel Gerard Deulofeu, électrique à l’époque, n’était tout simplement pas assez cohérent pour changer la fortune de son équipe.

L’effet Pearson allait changer la donne pour tous les trois. Le trio a marqué neuf buts entre eux depuis son arrivée en décembre. Alors que Sarr et Deulofeu ont causé des maux de tête aux défenseurs de l’opposition ces dernières semaines, Troy Deeney revient sur son meilleur maraudeur.

La première action de Pearson a été de supprimer la formation négative 5-3-2 de Flores, en introduisant son 4-2-3-1 préféré à la place. Il n’a pas reculé depuis. Ce changement tactique, infiniment mieux adapté pour exploiter les joueurs les plus talentueux de Watford, s’est traduit par 15 points des neuf premiers matchs de Pearson en charge. En fin de compte, cette poussée de forme les a fait sortir de la zone de relégation quelques semaines seulement après avoir passé Noël au pied de la table.

Perspectives de survie

Ce mardi, Watford a été victime d’un vainqueur à la 95e minute à Villa Park. On ne peut échapper au fait qu’être du mauvais côté d’une «relégation à six points» en début de saison les a ramenés dans la zone de relégation à la différence de buts. Cependant, le jeu n’était pas dépourvu de points positifs. Un autre but pour Deeney et une passe décisive pour Deulofeu indiquent que leurs sorts respectifs de bonne forme se poursuivent. L’arrivée de l’ailier Ignacio Pussetto de l’Udinese sera bien accueillie par beaucoup, mais des renforts défensifs pourraient également être nécessaires dans la dernière semaine de la fenêtre si Watford veut se frayer un chemin vers la sécurité.

Manchester United, Liverpool et Leicester City mettront sûrement à l’épreuve le nouveau look de Pearson en février et mars. Avec Norwich City en grande difficulté, Bournemouth manquant de conviction devant le but et Villa fortement dépendante de Mbwana Samatta pour avoir un impact instantané, les perspectives de survie de Watford sont incontestablement meilleures que cette fois le mois dernier.

N’oublions pas que Pearson n’est pas étranger à une grande évasion. Ayant aidé Bryan Robson à remporter le dernier jour de West Brom en 2005, il était l’homme principal quand il a répété l’exploit avec Leicester en 2015. Peut-être que personne n’est mieux placé pour conduire Watford à la sécurité de Premier League.

