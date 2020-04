Niklas Sule affirme que le report de l’euro a contribué à atténuer la pression sur le retour des blessures

Le chemin parcouru par Niklas Süle pour se remettre d’une blessure au ligament croisé subie à la mi-octobre a été long et difficile, mais l’arrière-centre imposant garde le moral. Tout au long du processus de récupération, il a admis qu’un facteur de motivation énorme pour lui était sa volonté d’être en forme à temps pour jouer avec l’Allemagne aux Championnats d’Europe, qui ont depuis été reportés d’un an en raison du coronavirus.

Dans une récente interview (kicker), Süle a révélé que la pause dans le jeu en raison de la pandémie a atténué la pression sur son retour, et il sera désormais en mesure de se concentrer sur le temps nécessaire avant de faire un retour complet.

Maintenant, Süle est moins préoccupé par le nombre de matchs qu’il aurait dû jouer pour être parfaitement apte à jouer pour être dans l’équipe de Die Mannschaft de Joachim Low pour les Euros:

[I’m benefiting from the break]… parce que je n’ai tout simplement plus cette pression pour jouer trois, quatre ou cinq matchs pour aller à l’Euro. Maintenant, c’est évidemment un net avantage que j’ai une année entière jusqu’aux euros.

De manière impressionnante, Sule a également tenu à dire qu’à aucun moment du processus de récupération, le personnel médical n’avait vu son genou enflé ou aggravé, ce qui arrive souvent lorsqu’un joueur se remet d’une déchirure du ligament croisé. «Notre service médical a également rarement vu un genou ne pas réagir du tout», a-t-il déclaré lorsqu’on lui a demandé comment son genou affecté réagissait à la charge de travail progressive tout au long du processus de récupération.

Bien qu’il ait si bien réussi tout au long du processus de récupération, Sule a encore du travail à faire avant de pouvoir reprendre son plein essor. Il venait de reprendre le rythme à plein régime et de travailler le ballon le mois dernier et il a l’intention de reprendre l’entraînement complet de l’équipe d’ici la fin de ce mois, même avec les strictes directives de distanciation sociale en place. Même après cela, il a dit qu’il «aura certainement besoin de trois ou quatre semaines supplémentaires pour s’habituer au rythme et à la charge de travail et pour arriver là où je me vois. Je pense que je pourrai bientôt attaquer à nouveau. ”

Photo par Roland Krivec / DeFodi Images via .