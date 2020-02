Niklas Sule du Bayern Munich travaille dur pour se mettre en forme pour les euros – mais devrait-il même s’embêter?

De bonnes nouvelles pour un changement. Le défenseur du Bayern Munich, Niklas Sule, premier candidat au titre de «meilleur défenseur allemand», est en bonne voie de rétablissement. Le géant de 24 ans a subi une déchirure du LCA contre Augsbourg en octobre, ce qui l’a tenu à l’écart de l’équipe pendant plusieurs mois. Selon le journaliste de TZ Manuel Bonke, Sule n’a jusqu’à présent subi aucun revers:

Die Reha von Niklas # Süle läuft nach Plan: Es gab bisher keine Rückschläge und er soll demnächst wieder vollumfänglich (ohne Gewichtsreduzierung) ins Lauftraining einsteigen. Der #FCBayern hat für ihn einen ausgewogenen Ernährungsplan ausgearbeitet, an den er sich strikt hält.

La rééducation de Niklas # Süle se déroule comme prévu: il n’y a pas eu de revers jusqu’à présent et il devrait bientôt recommencer à courir sans perte de poids. #FCBayern a élaboré un plan nutritionnel équilibré pour lui, auquel il adhère strictement.

Pour tous ceux qui connaissent le genre de manigances auxquels il fait face, la nouvelle que Sule a abandonné sa malbouffe habituelle pour un régime strict vous indique à quel point il est sérieux en faisant un retour. Sule, qui a déjà rompu son ligament croisé antérieur une fois auparavant dans sa jeunesse, doit gérer sa récupération particulièrement soigneusement pour éviter des problèmes à l’avenir.

Il est peut-être trop tôt pour s’attendre à ce qu’il joue un rôle dans les grands matches de la saison – il est certain que le match de ce mois contre Chelsea en Ligue des champions est totalement hors de question. David Alaba s’est levé pour combler le vide de leadership en défense, permettant à Sule de se reposer facilement et de ne pas s’inquiéter de précipiter sa récupération pour le bien de son club.

L’équipe nationale, en revanche, est une histoire complètement différente. En l’absence de Sule, Matthias Ginter et Antonio Rudiger sont les meilleurs défenseurs allemands, ce qui vous dit vraiment tout ce que vous devez savoir. Ne parlons même pas de Jonathan Tah. Jogi Low est trop têtu pour rappeler Jerome Boateng ou Mats Hummels à l’équipe, ce qui laisse Die Mannschaft avec un total de défenseurs capables de zéro à l’extérieur de Sule. S’il ne participe pas, il y a de fortes chances que les Allemands soient éliminés en phase de groupes.

Cependant, même si Sule participe, il y a de fortes chances que l’Allemagne subisse un autre tournoi international catastrophique, tout simplement parce que Low n’a réussi à résoudre aucun des problèmes flagrants de l’équipe qui a échoué en 2018. L’un des meilleurs attaquants allemands à Thomas Muller a gagné ” t même obtenir un appel.

Pendant ce temps, la nature de la blessure de Sule est un grave sujet de préoccupation. Il s’agit de la deuxième déchirure de l’ACL de sa carrière, et elle doit être gérée TRÈS soigneusement afin d’éviter des problèmes futurs. Si un joueur accélère la chronologie de récupération, cela pourrait entraîner un risque élevé de nouvelle déchirure du LCA ou de problèmes encore plus graves à l’avenir, peut-être sur l’autre genou. Risquer sa carrière pour un tournoi que votre équipe va probablement perdre ne semble pas particulièrement intelligent – d’autant plus que vous vous souvenez que Sule n’a que 24 ans et devrait avoir une longue carrière au plus haut niveau devant lui.

Donc, nous l’avons mis aux voix. Sule devrait-il aller aux Euros?

