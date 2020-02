Niklas Sule plus optimiste quant à son retour après sa première séance d’entraînement sur le terrain

Comme indiqué hier, Niklas Sule a terminé une session de 25 minutes sur le terrain de Säbener Strasse. Un entraînement qui consistait en grande partie en un peu de course à pied, il pourrait être considéré comme un petit pas vers la récupération complète après sa déchirure ACL d’horreur en octobre.

Étant donné que le temps de récupération d’une déchirure du LCA peut aller jusqu’à 7 à 10 mois, psychologiquement, c’est une grande étape pour recommencer l’entraînement, même s’il s’agissait d’une course légère.

Bild a rapporté aujourd’hui que le natif de Francfort regarde vers l’avenir avec une lueur positive dans les yeux. Sule explique qu’après quatre mois de travail au gymnase, une journée telle que sa première séance d’entraînement l’aide énormément.

Soulignant à quel point il était important pour lui que son genou ne gonfle pas, Sule était satisfait de la réaction de son genou et s’attend étonnamment à un retour plus tôt que tout le monde ne le pensait.

Avec le Bayern entrant dans les étapes décisives de la saison et le Championnat d’Europe à l’horizon, Sule a déclaré:

L’euro est mon plus grand objectif, mais ce n’est pas le seul. En attendant, je veux revenir pour aider le FC Bayern le plus rapidement possible et être une alternative à l’arrivée de la saison.

Il poursuit en disant:

Je pense que je serai en mesure de prendre très prochainement les prochaines étapes de ma récupération et de commencer à travailler avec le ballon et à faire des sprints de démarrage / arrêt. À mon avis, un retour avant la fin de la saison est réaliste.

On s’attend à ce que Sule soit positif pour un retour, mais agréable à entendre. Non seulement sa présence améliorerait le Bayern Munich, mais augmenterait également les chances de l’Allemagne cet été. Plus d’informations sur la progression de Sule est à venir.