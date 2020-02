Niklas Sule reste confiant qu’il sera parfaitement en forme pour l’Euro 2020

Niklas Sule a passé les 4 derniers mois en marge du Bayern Munich et de l’équipe nationale allemande après avoir subi une déchirure du ligament croisé et un ménisque déchiré lors du match nul 2-2 du Bayern contre Augsbourg en octobre. Il vient de reprendre la course pour la première fois depuis qu’il a subi la blessure la semaine dernière, obtenant quelques séances dans les livres sur l’herbe à Sabener Strasse, ce qui a été un grand pas en avant dans sa récupération.

S’adressant à SportBild, le joueur de 24 ans a déclaré qu’il entreprenait sa cure de désintoxication une étape à la fois, d’autant plus qu’il avait déjà dû le faire une fois auparavant lorsqu’il avait déchiré son LCA en 2014:

Je l’ai pris tel quel. En termes de motivation, j’ai beaucoup grandi. Il n’y a pas un seul jour dont je doute. J’ai toujours eu un objectif sous les yeux qui m’a poussé à me lever et à m’entraîner dur tous les jours: je voulais revenir sur le terrain avec les garçons.

Juste après le diagnostic de sa blessure, Uli Hoeness avait affirmé que Sule manquerait définitivement les Championnats d’Europe avec l’Allemagne. À ses yeux, il a estimé que Sule devrait simplement «oublier» les euros et se concentrer uniquement sur la remise en forme du Bayern pour la saison 2020/2021. Sule a admis que les remarques de Hoeness l’irritaient et que la fixation d’un objectif pour être en forme à temps pour les euros a été une motivation supplémentaire pour revenir plus fort:

La déclaration d’Uli Hoeness m’a énervé. Immédiatement après mon diagnostic, j’ai calculé combien de temps il me faudrait avant de pouvoir revenir. C’était clair pour moi: il y a assez de temps pour faire une récupération complète avant les euros. J’avais besoin de cet objectif, de cette incitation à jouer pour le Bayern pendant la saison et à aller à l’Euro. C’est pourquoi la déclaration d’Uli Hoeness m’a également surpris.

Il a également déclaré qu’il avait déjà parlé au téléphone avec le manager de Die Mannschaft, Joachim Low, à plusieurs reprises au sujet de son implication potentielle dans l’Euro 2020:

J’ai parlé avec Löw au téléphone à plusieurs reprises. Nous étions en contact régulier. Toutes les rumeurs sur les joueurs qui doivent peut-être revenir en arrière et autres, ça ne m’intéresse pas. Mon seul objectif est que mon genou soit guéri à cent pour cent.

Photo par Alexander Hassenstein / Bongarts / .

Bien que la motivation et la détermination de Sule à faire l’équipe allemande pour les euros restent au plus haut, il se garde également de ne pas revenir prématurément. Il est important pour lui qu’il puisse obtenir le nombre approprié de matchs à son actif une fois qu’il sera de retour pour s’assurer qu’il est en mesure de retrouver la forme physique du match:

Il est important pour moi de récupérer mes matchs avant les Euros. L’objectif serait de rejoindre l’équipe en avril. Ensuite, je sais qu’il faudrait un certain temps avant de m’adapter à la forme physique du jeu. L’entraînement en équipe ne signifie pas forcément jouer.

Il ne veut aller à l’euro que s’il est en parfaite santé et il a déclaré qu’il n’avait «aucun doute à ce sujet».

Photo de M. Donato / FC Bayern via .