Niutta en RdC entre Afragolais et Coronavirus: “J’aime un lion en cage, un moment dramatique mais nous espérons tenir nos engagements”

AFRAGOLA (NA). Gagnant du Coupe d’Italie Amateurs de Campanie et au-dessus de la groupe A d’excellence régionale avec sept points d’avance sur le deuxième Puteolana, leafragolese elle passait un bon moment et voyageait rapidement vers la promotion en Serie D.

ARRÊT GÉNÉRAL, PARLER DE TOUT

L’épidémie de la pandémie de Covid-19 a alors bloqué le monde entier, y compris le football, avec la reprise possible des activités qui disparaissent jour après jour en raison de la croissance continue des infections. Pour analyser le moment difficile du pays et les perspectives d’avenir du système de football, notre rédaction a atteint le nombre de rossoblu, Raffaele Niutta.

“C’était quelque chose de traumatisant, entre autres, pour un propriétaire de petite entreprise comme moi qui vit la journée de façon agitée, il est très difficile de rester à la maison. J’ai une entreprise où je traite tous les jours avec des clients et des fournisseurs, puis il y a le football qui me tient également occupé et rester à la maison n’est pas du tout facile, même si le moment l’exige absolument. – a déclaré le président rossoblu – D’un point de vue humain, je ne peux qu’être désolé, avec mes enfants et ma femme, nous faisons tout notre possible pour continuer, mais je pense aussi aux responsabilités envers mes employés. La situation actuelle ne nous rassure pas sur les paiements, nous vivons un moment particulier mais, pour ceux comme moi qui vivent au quotidien avec leurs employés, atteindre la fin du mois devient une priorité “.

PENSÉE ROSSOBLU

Sur le terrain, avec de nombreux sacrifices et d’importants efforts économiques, les Afragolais se sont rapidement dirigés vers la ligne d’arrivée: «Le football est notre passion, cette année les résultats nous donnent raison, nous avons remporté une Coupe d’Italie régionale et nous disputions la phase nationale , sans oublier le +7 en championnat. Nous étions proches de l’arrivée en Serie D, puis ce Coronavirus nous a arrêtés, diminuant l’enthousiasme qui s’était créé. Malheureusement, la vie nous réserve souvent des surprises, mais la santé passe avant le sport et j’espère que d’ici au mois et demi à venir, nous pourrons progressivement revenir à la normale, mais je répète qu’au niveau commercial, ce sera vraiment difficile “.

DÉCRET DE SOINS ITALIENS ET PAS SEULEMENT

En cette période de crise sanitaire grave, nous devons sans aucun doute également penser aux graves répercussions que l’économie du pays va subir. Le gouvernement a récemment défini le décret Cura Italia, qui comprend diverses initiatives pour aider les citoyens et les entreprises: “Honnêtement, il nous semble que les entrepreneurs font l’aumône, pensez à ce que les autres gouvernements allouent. Prolonger les paiements, je ne pense pas que cela aide beaucoup, si je ne trouve pas un moyen de gagner, je ne peux pas payer, allonger le délai ne résout pas le problème. J’attends autre chose de nos dirigeants, j’espère qu’ils veulent vraiment aider le pays qui, soit dit en passant, traversait déjà les difficultés avant cette crise mondiale. – souligne Niutta – tout ce qui est possible a probablement été mis à la disposition des citoyens, mais s’il n’y a aucun moyen de relancer l’économie, il y a un risque de défaut. Je suis convaincu que les effets du Coronavirus nous seront aussi rapportés l’année prochaine, par exemple je pense au tourisme et à tous les secteurs qui y sont liés, j’espère que l’État italien pourra venir au secours des petites et moyennes entreprises, en attendant nous sommes en travaillant sur d’autres entreprises qui savent qu’il n’y en a pas pour tout le monde “.

LES AVANTAGES DU PERSONNEL ET DU TRAVAIL À DOMICILE

Des résultats sur le terrain qui ne sont pas du tout évidents, l’effectif rossoblu reste le plus fort et le plus complet également en pièces détachées, mais c’est la direction du groupe qui a fait la différence jusqu’à présent. En vue d’une éventuelle reprise des activités, les joueurs s’entraînent également individuellement chez eux: «Peut-être pourrions-nous avoir encore quelques points de plus, mais quelques faux pas lors d’un championnat peuvent être là. Gérer un groupe de 18 «plus» n’est pas du tout facile et il faut souligner en cela l’excellent travail accompli par Masecchia et son équipe. Pouvoir garder tout le monde avec le sourire, parmi ceux qui vont de temps en temps sur le banc et dans les tribunes, n’est pas évident et la Coupe nous a beaucoup aidés à cet égard, donnant à chacun la possibilité de se montrer et de se tailler sa propre place. – Niutta souligne – Nous sommes conscients d’avoir une bonne marge sur les poursuivants, cependant les garçons ne doivent pas se détendre et en fait ils s’entraînent à la maison avec un programme personnalisé défini par le prof. Nous essaierons d’avancer également en Coupe nationale, mais aujourd’hui le climat est vraiment surréaliste et faire des prédictions est impossible, nous vivons au jour le jour et nous espérons que tôt ou tard les infections commenceront à baisser, j’espère de tout cœur car ça devient de plus en plus dur. “

LE FOOTBALL S’ADAPTE À L’URGENCE

Différentes hypothèses sur la reprise des activités, de la fin du championnat en juillet au différend des playoffs et playouts uniquement: “Tout dépend de l’urgence du coronavirus, nous avons fin mars et tout le mois d’avril pour espérer une phase décroissante des infections. Peut-être que dans la phase de sortie d’urgence, vous pouvez penser à des portes fermées, mais c’est prématuré. Pour l’instant, le bon sens nous invite à penser à une fermeture régulière des compétitions, ou peut-être à une cristallisation du classement avec le différend de jeu, ne bloquant les relégations que pour cette année. – propose le numéro un rossoblu – Cependant, peut-être même répétitif, la priorité est désormais la santé publique et ensuite nous penserons à protéger les investissements des entreprises. Je crois que lorsque tout sera terminé, il faudra protéger les efforts de ceux qui ont tant investi pour réaliser un projet “.

COMMENTAIRES ABSOLUS ET COUPER LES SALAIRES

Dernier commentaire sur certaines externalités récentes dans le monde du football et sur la possibilité de réduire les salaires des joueurs dans un moment aussi délicat: «Le moment difficile dans le pays devrait inciter les gens à parler non pas pour leur propre intérêt mais dans l’intérêt commun, le L’Italie après cette crise sera confrontée à des dommages économiques incalculables et je ne trouve pas exact que tout le monde essaie toujours d’apporter de l’eau à son moulin aujourd’hui. De quoi je parle? Nous devons accepter les verdicts du peloton, pour un championnat qui touchait à sa fin, il ne reste que quelques matchs et nous nous référons aux décisions de la FIGC mais nous avons besoin de sérieux et de linéarité dans l’analyse. – conclut Niutta – Le football est une industrie qui fait beaucoup d’argent, ce qui fait que les gens se sentent bien de l’Intersocial à la Serie A, nous devons respecter les rôles et nous ne pouvons certainement pas tout résoudre immédiatement. Des réductions de salaire? Tout doit se dérouler proportionnellement, chez les amateurs il n’y a pas de contrats mais il est clair que si l’urgence continue, tout le monde devra se rendre compte qu’il vaut mieux payer moins pour un remboursement que de ne pas payer du tout. Aujourd’hui, les sponsors paient pour les bénéfices, pour la visibilité, mais le système est ferme et la priorité pour les entrepreneurs reste de payer les employés et eux-mêmes, si vous n’avez pas l’argent pour le faire et encore moins pour la publicité. J’espère que cette soudaine difficulté pourra être résolue, pour tenir tous les engagements pris avec les garçons, notamment pour ceux qui vivent et ont un ballon de football “.

