“Nocerina? Montrons à tous qui nous sommes! El Ouazni quelle personnalité”

FOGGIA. Au «P. Zaccheria “vient le Nocerina, défi fondamental pour Foggia qui doit absolument repartir avec une victoire pour éviter le vol de Bitonto et tenir à distance les poursuivants, notamment l’Audace Cerignola qui se déplace rapidement vers le sommet.

VRAI FOGGIA, RACHETONS AGROPOLI

L’entraîneur de Satanelli, Corda, s’est déchaîné lors de la conférence de presse: «Lorsque vous jouez à Foggia, vous devez apprendre à vivre avec la pression de devoir toujours gagner, même si vous l’avez fait au tour précédent. Personnellement, si je ne gagne pas, je suis mauvais, et il est vrai que l’équipe est également malade, cela signifie que pendant la semaine, nous travaillerons pour racheter les mauvaises performances comme celle que nous avons faite contre Agropoli. – L’entraîneur des Rossoneri a admis – Nous avons été désastreux lors du dernier match, maintenant nous avons besoin d’une belle performance contre Nocerina pour montrer à tout le monde que nous sommes les premiers et non ceux de dimanche dernier “.

NOCERINE DANGEREUSE MAIS …

Attention aux Molossiens, un adversaire à ne pas sous-estimer: «Sur la route, ils ont obtenu des résultats importants, lors des cinq derniers matchs qu’ils n’ont perdus qu’à Cerignola, les deux premières courses de la nouvelle année se sont révélées en excellent état. Loin du Grumentum, ils méritaient de gagner, et même contre Brindisi, ils méritaient quelque chose de plus. Foggia, cependant, ne peut manquer aucun coup, nous savons combien nos fans détiennent cette course et nous devons absolument gagner. Comme, comment? Retrouver ce désir, cet esprit et cette méchanceté compétitive qui nous ont distingués en première partie de saison “.

BLESSURES ET NOUVELLES ARRIVÉES

Entre les nouveaux arrivants et l’état général du groupe: «Salvi aura encore pendant un mois, Allegretti doit accélérer la récupération, tandis que Gentile a une inflammation au genou qu’il porte depuis quelques semaines déjà. Carboni et Tortori? Récupérés, ils seront dans le match, surtout le second a montré une grande volonté de se mettre à la disposition de l’équipe malgré le récent nez. Les nouveaux arrivants vont bien, mais ils doivent travailler pour améliorer leur condition physique. El Ouazni? Il est arrivé il y a deux jours, je le voulais fortement et il peut nous donner un gros coup de main, car les fonctionnalités nous apportent quelque chose de différent et complètent le département avancé que la semaine prochaine trouvera également Allegretti “

DES IDÉES CLAIRES SUR LE MARCHÉ MAIS …

Marché qui devait se limiter à trois à quatre opérations, au contraire les changements étaient plus grands et plus profonds: «Je souris quand j’entends certains jugements, quand un nouvel achat arrive dans un groupe comme le nôtre après les trois ou quatre premiers jours d’enthousiasme il doit pour entrer dans nos rythmes, pour montrer que nous avons la bonne détermination et l’agression. Numériquement, il nous manquait quelque chose dans l’attaque, et c’est là que nous avons évolué avec plus de force, El Ouazni s’est présenté avec une grande personnalité et le désir de le faire, il a été arrêté pendant un certain temps mais quand il trouvera la meilleure condition, il nous donnera une grosse main avec Allegretti . Départs? Ceux qui sont partis l’ont fait parce que je n’étais pas absolument satisfait, j’ai lu des commentaires absurdes de ceux qui, dans leur nouvelle expérience, font pire que lorsqu’ils étaient avec nous. ”

POUR CEUX QUI NE FONT PAS LE MEILLEUR

Parmi les sous plusieurs nouveaux visages, qui récupèrent lentement le meilleur état, également dans les prochains matchs les Rossoneri ne feront pas de rabais à personne, qui n’est pas au top à tous égards sort: “Nous avons terminé tous les départements, peut-être un over viendra au milieu de terrain, mais aussi en ce qui concerne le dessous nous avons déménagé pour avoir autant d’alternatives que possible. Baba et Strumbo grandissent, le premier est devant, puis il y a Campagna qui revient à son état. Salines et Gibraltar? Ils étaient parmi les pires contre Agropoli, et rien n’a changé au cours de la semaine, donc je suis hors de l’équipe pour moi. Je n’ai de temps à perdre avec personne, tu dois comprendre la responsabilité que tu as de porter cette chemise et de représenter cette ville, sinon tu sors des boîtes. ”