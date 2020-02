Nocerina-Sorrento 2-2, Molossi touche le coup. Gargiulo sauve les invités

NOCERA INFÉRIEUR (SA). Derby campanien au stade “San Francesco”, pour la vingt-troisième journée du championnat de Serie D groupe H les hôtes de la maison se défient Nocerina et le Sorrento Calcio par M. Maiuri. Une course fondamentale en vue du salut pour les Molossiens, alors que les invités veulent reprendre la marche éliminatoire interrompue il y a une semaine en Italie contre Tarente.

SORRENTO SUIVANT AVEC FUSCO

Sorrento démarre très bien, la première occasion pour les invités avec un tir de l’ex Molossus Alvino qui se termine sur le côté. Quelques instants passent et les péninsules réessayent avec Herrera, de l’extérieur bloqué par Pizzella. Après l’explosion de Sorrente, le jeu se déroule sans à-coups particuliers, Nocerina essaie de se rendre dangereuse mais la défense de l’hôte risque peu ou rien. A 32 ‘, le résultat est débloqué, un tir de Herrera dévié par Fusco derrière le gardien Molossian. La formation des hôtes gère bien l’avantage, freinant toutes les réactions possibles des hôtes.

RIMONTA MOLOSSA, EQUAL SORRENTO

Tir qui voit les invités dangereux dès les premières minutes, coup de pied de Herrera dégonflé par Pizzella, sur le coup de pied suivant Pasqualino avec la gauche trouve l’écart gagnant mais De Siena sur la ligne sauve tout pour les Molossiens. Hôtes déchaînés, à moins de 3 ‘de renverser le jeu grâce aux buts de Sorgente et Liurni. Le premier résout une mêlée dans la zone tandis que le second de onze mètres fait exploser le San Francesco. Les garçons de Maiuri n’abandonnent pas et ne se réorganisent pas et à 75 ‘ils équilibrent le score: traversez dans la zone où Bonanno est la banque de Gargiulo, le capitaine de Sorrento ne se trompe pas de quelques pas. Les deux équipes en finale sont satisfaites de la même chose, ce qui déplace le classement pour les deux. Grande réaction des hôtes, mais ce n’est pas suffisant pour la victoire, les péninsules gaspillent et risquent le canular évité en finale.