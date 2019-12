Noël 2019: le onze idéal du «Grinch» du football | PHOTOS Muchafoto

Mis à jour le 25/12/2019 à 07:00

La NoëlComme presque toutes les célébrations ou événements importants, il a également sa «face B». Dans ce cas, et c'est tout à fait valable, les gens qui n'ont pas forcément l'esprit de la veille de Noël et décident simplement de ne pas fêter la date. Ils sont connus sous le nom de «Grinch», faisant allusion au célèbre personnage fictif d’une histoire pour enfants qui détestait simplement Noël.

Le football n'est pas étranger à ce personnage classique. Le roi du sport a également son propre “ Grinch '', des footballeurs qui ne détestent pas nécessairement Noël, mais qui, en raison de leurs attitudes et de leurs comportements sur le terrain, ont gagné la réputation de mauvaise humeur, et même détesté par d'autres joueurs et les mêmes. passe-temps

Ensuite, nous vous présentons un onze assez offensif, avec quatre attaquants, de joueurs qui se sont caractérisés par leur tempérament. De Kepa dans l'arc, par exemple, quand il a décidé de ne pas obéir à un ordre de son technicien qui voulait le remplacer; même le toujours compliqué et terrible Balotelli ou Zlatan Ibrahimovic.

À tous, Joyeux Noël!

