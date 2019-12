Noël 2019: Lionel Messi, Neymar et comment d'autres footballeurs fêtent la fête du nouvel an | VIRAL | PHOTOS Reste du monde

Belles cartes postales Ce soir, c'est Noël et les joueurs de football le savent. Aucun footballeur n'est inconscient de la célébration, et ils ont déjà été vus sur leurs réseaux sociaux ou en famille ou entre amis, célébrant les avant-premières de cette fête qui rassemble chaque année chacun pour partager ses bons voeux.

Certains des joueurs qui ont pris le temps d'envoyer des salutations à leurs fans et à des millions de followers dans le monde étaient Lionel messi, qui a posé avec toute sa famille; Neymar, qui a été laissé sur la plage; Angel Di Maria, qui est retourné en Argentine pour être avec ses proches; entre autres.

«Nous vous souhaitons un Noël plein d'amour et de lumière. Joyeux Noël", c'est ce qu'il a écrit Antonela Roccuzzo dans un message qui est devenu viral sur les réseaux sociaux en quelques minutes. Son post sur Instagram était accompagné d'une image dans laquelle il est à côté de Messi et ses fils Mateo, Ciro et Thiago.

