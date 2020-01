Noel Whelan donne un coup de pouce au joueur que Leeds pourrait signer – HITC

Leeds United aimerait Ian Poveda.

Noel Whelan a laissé entendre que Ian Poveda n’était pas bon pour Leeds United en ce moment.

L’attaquant de 19 ans de Manchester City a été fortement lié à un déménagement sur Elland Road au cours de la semaine dernière.

Selon Leeds Live, les Blancs sont confiants quant à la signature de la starlette au milieu des spéculations sur la participation de Torino.

L’équipe de Marcelo Bielsa est deuxième du championnat, mais des défaites consécutives ont fait craindre qu’elles ne soient sur le point de subir un marasme de mi-saison qui mettra en péril leurs espoirs de promotion.

Leeds a désespérément besoin d’un attaquant après le retour d’Eddie Nketiah à Arsenal, et l’ancien tueur à gages de United Whelan ne pense pas que des adolescents inexpérimentés comme Poveda soient la réponse.

Il a déclaré à BBC Radio Leeds: “Nous avons besoin de signatures et pas seulement de jeunes recrues de Manchester City qui ont 18 ou 17 ans. Nous avons besoin de joueurs prêts et de joueurs expérimentés pour venir sur le côté et leur donner de l’aide.”

Whelan a absolument raison. Poveda va-t-elle jouer un grand rôle en aidant Leeds en Premier League? De façon réaliste, non.

Il a peut-être un avenir très brillant, mais la première priorité du club du Yorkshire doit être de se remettre dans le haut du classement et ils doivent signer des joueurs prêts à l’emploi qui peuvent les aider à y parvenir.