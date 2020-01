Noel Whelan réagit à la victoire de Leeds contre Millwall – HITC

Leeds United a réalisé un superbe retour pour battre les Londoniens ce soir.

Leeds United est revenu de deux buts pour battre Millwall ce soir.

Un penalty de Jed Wallace à 23 minutes a aidé les visiteurs à prendre une avance de 2-0 à la mi-temps après l’ouverture de Shaun Hutchinson à Elland Road.

Mais Leeds, qui avait pris un point lors de ses trois derniers matchs de championnat avant le coup d’envoi, a répondu brillamment en seconde période.

Deux buts de Patrick Bamford, de chaque côté de l’égalisation de Pablo Hernandez, ont renversé le match.

C’était suffisant pour aider Leeds à remporter sa première victoire de 2020 et à se hisser en tête du championnat, après que West Bromwich Albion a perdu 2-1 à Cardiff City.

Voici maintenant Noel Whelan a réagi pour gagner. S’adressant à BBC Radio Leeds, l’ancien tueur à gages des Blancs a déclaré: «L’agression a changé cette seconde moitié. Ils étaient plus disposés qu’au premier semestre, mais cela ne peut plus se reproduire. Cela ne peut plus se reproduire. Cela doit être la norme pour chaque match. Leçon apprise.”

Whelan est absolument ici – cela ne peut plus se reproduire.

Si Leeds – qui n’a encore qu’un coussin à quatre points dans les deux premiers – reproduit sa performance de seconde moitié ce soir pour le reste de la saison, alors il a de grandes chances de gagner une promotion automatique.

Mais les chances sont que si l’équipe de Marcelo Bielsa continue à donner à ses adversaires d’énormes avantages, comme ils l’ont fait ce soir, alors ils pourraient à nouveau avoir des ennuis. Ils ne veulent pas se remettre d’un déficit de deux buts chaque semaine et le plus tôt leur défense récupérera le genre de vol du début de la saison, mieux ce sera.