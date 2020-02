Noel Whelan suggère qu’un joueur de Leeds était un lâche ce soir – HITC

Helder Costa a raté une bonne occasion pour Leeds United ce soir.

Noel Whelan a fustigé l’ailier de Leeds United Helder Costa.

Les Whites ont chuté à une quatrième défaite en cinq matchs de championnat lors du revers de 2-0 ce soir à Nottingham Forest.

Leeds aurait pu obtenir quelque chose du match si Costa avait trouvé le but d’un centre de Stuart Dallas à la 81e minute, alors que le score n’était que de 1-0.

Mais le joueur appartenant aux Wolverhampton Wanderers n’a pas eu la tête claire et l’ancien tueur à gages de United Whelan a laissé entendre que c’était une tentative lâche de Costa.

Whelan a déclaré à BBC Radio Leeds: «Nous sommes parfois lâches. Je reviens à l’en-tête Costa. Levez-vous et mettez votre visage là-dedans. Vous pourriez vous faire frapper au visage ou avoir le nez cassé ou une dent assommée un peu, mais vous allez obtenir quelque chose pour votre équipe. C’est la cause et l’engagement dont je parle. »

Cette tête de côté, Costa n’a pas vraiment fait assez depuis son arrivée à Leeds en prêt l’été dernier.

Patrick Bamford obtient le plus de bâton pour les malheurs des Blancs et, en tant qu’attaquant, c’est à prévoir.

Mais la vérité est que bon nombre d’autres gars de Leeds ne font pas leur poids dans le département des buts.

Costa, par exemple, a marqué trois buts et récolté deux passes décisives en 31 matches de championnat avec Marcelo Bielsa cette saison, ce qui est loin d’être suffisant pour un joueur offensif.

