Nola aux côtés du S.M. de piété et des moins riches, De Lucia: “Signé mais solidaire”

NOLA (NA). Aujourd’hui, le club de sport Nola 1925, Équipe napolitaine militante du Groupe I de Serie D, a annoncé une belle initiative pour les vacances de Pâques. Un geste de grande solidarité des Brunes dans un moment de citoyenneté vraiment difficile à cause de l’urgence du Coronavirus.

MEGA EGG, SYMBOLE DE SOLIDARITÉ

Les bianconeri prennent le terrain pour remporter leur défi de solidarité, loin du terrain mais pas de leur territoire. En attendant de savoir si, comment et quand le championnat de Serie D sera soudainement interrompu en raison de l’escalade de l’urgence Covid-19 en Italie, le partenariat du président De Lucia n’oublie pas les moins chanceux de ce moment historique particulier. Ce matin, une délégation de la Juventus a livré un œuf de Pâques de 30 kg à l’hôpital Santa Maria della Pietà où les patients de tous âges et le personnel médical sont engagés dans une lutte sans escale contre l’ennemi invisible appelé Covid-19.

Ph Nola 1925, oeufs de Pâques

LA CHARGE DES MILLE

En outre, en adhérant àInitiative Mamma Nola, le club de la Juventus fait un don 1000 oeufs de Pâques qui seront destinés aux familles les plus nécessiteuses de Nola dans ce moment historique délicat. Deux petits gestes qui représentent bien l’amour pour leur terre et leur peuple d’une entreprise qui espère revenir le plus tôt possible pour égayer les dimanches après-midi au Sporting Club en saluant avec l’enthousiasme habituel des acclamations de Nola, le retour définitif à la normale.

Ph Nola Calcio, oeufs de Pâques

LE PRÉSIDENT PARLE

“Il s’agit d’un très petit geste de Nola – a déclaré le président Alfonso De Lucia – rester symboliquement proche de ceux qui souffrent dans cette période. Covid-19 met notre bien-aimée Nola à l’épreuve et ce n’est qu’avec une pincée de solidarité mutuelle que nous pourrons en sortir, mais certainement plus fort qu’auparavant. Je profite de cette occasion pour apporter à tous les Bianconeri les salutations de Pâques sereines de la part de la direction et de l’équipe qui a hâte de revenir au synthétique du Sporting Club “.