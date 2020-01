Le sixième succès saisonnier du Nola, le premier en 2020, arrive au terme d’un match impeccable contre Novigrad, à la fois défensivement et offensivement.

May, le quatrième but en 5 matchs, montre qu’il a enfin rétabli l’équilibre entre les opportunités créées et les buts marqués. Et la première fois à Faella (un autre hit en décembre) est l’arc rouge un après-midi plein de bonnes nouvelles pour le personnel de la Juventus.

Première moitié de marque noir et blanc. A 17 ‘Giliberti place dans la zone depuis mai tente le demi-tour droit, légèrement haut. A 21 ‘Acampora reçoit à 25 mètres et à droite engage Latella qui la soulève dans le coin. A 29 ‘inspiré Acampora lance Maggio qui profite presque d’une indécision à la sortie de Latella.

A 37 ‘l’avantage à Nola: pénétration de Marrella à droite, cross doux et Maggio avec une jambe bat Latella à l’aide de la barre transversale. À 42 ‘contact suspect entre Cianci et Giliberti dans la région de Cittanovese. À 43 ‘, double chance pour Nola: le bord d’Acampora du bord dévié par Latella, qui répète peu après la plongée en mai, qui se produit avec un ciseau gaucher qui déchire les applaudissements.

Dans la seconde moitié de la même toile. A 62 ‘Guarro au deuxième poteau n’arrive pas par une moustache pour intercepter une punition empoisonnée d’Acampora. À 72 ‘et 76’, le protagoniste de Giliberti avec deux conclusions de l’extérieur juste un peu hautes, le premier tour et le second à la volée. À la 80e minute de mai, il a libéré la course de Faella, défendant le ballon du retour du défenseur et, juste à l’intérieur de la zone, stocké dans le coin qui clôt le match.

Commissaire: Paolo Bencivenga

Le poteau Nola-Cittanovese 2-0, les Bruniani s’imposent à nouveau et détachent la zone chaude apparue en premier sur Le reste du football.