Nola ne s’arrête plus, 3e victoire consécutive contre une Licata avec le mal des transports

NOLA (NA). Au Sporting Club encore une autre performance qui sera encadrée par le Nola de monsieur Esposito, les bianconeri dépassent de deux à zéro le Licata et ils vont à +7 depuis la zone de jeu, une étape presque décisive vers le salut. Le Gialloblè s’est plutôt effondré lors de la troisième défaite consécutive à l’extérieur, quatre lors des cinq derniers matchs.

NOLA CETTE APPROCHE, PEARL GUARRO

Première secousse de la marque Brunian, à 10 ‘du tir de Giliberti qui est centré à partir de la gauche et se termine juste au-dessus de la barre transversale. Excellente approche de Nola, qui réessaye quelques minutes plus tard avec Cardone, ce dernier à sa droite touche l’intersection des poteaux. L’avantage bien mérité des bianconeri se matérialise à 16 ‘avec un fantastique coup franc de Guarro, le défenseur expert avec son pied gauche des vingt-cinq mètres le place là où le gardien ne peut pas vraiment atteindre. La Licata tente de réagir, qui à 43 ‘bénéficie également d’un carton rouge décerné à Serrano, hôtes qui doivent donc contester toute la reprise en infériorité numérique.

SUPER CAPASSO, FAELLA LE FERME

La deuxième mi-temps commence avec le premier vrai ballon de but pour les invités. A 53 ‘Cannavò sort à droite et, après centralisation, avec sa gauche il engage Capasso. Ils poussent les Siciliens la tête baissée, les tentatives de Maltais et de Manfrè en quelques minutes, mais d’abord la défense puis une intervention prodigieuse du numéro un de la Juventus laissent le score inchangé. Essayez de changer quelque chose Esposito, son travail avec moins d’homme et besoin de force nouvelle. A 60 ‘de défaut d’altruisme, Marigliano, depuis une position optique, tente le service pour mai au lieu de la conclusion au filet, intercepte la défense. Licata dangereux à 72 ‘avec Adeyemo, une fois de plus décisif Capasso qui intercepte la diagonale du joueur adverse. La réponse de Nola est confiée à Faella, une contre-attaque du pied droit caressant le poteau. En finale, le Sagliano nouvellement engagé touche le doublé pour les bianconeri. Contre-attaque des hommes d’Esposito, l’attaquant de sa droite appelle Ingrassia au défilé en deux étapes. Auparavant, Faella avait également réchauffé les gants du défenseur extrême sicilien. A 90 ‘Capasso termine son extraordinaire match avec une passe décisive de deux à zéro. Lancer de sa propre porte pour Faella qui, pénétré par la droite, bat le gardien de but au premier poteau. Le défi du Sporting Club se termine deux à zéro, une excellente première mi-temps pour les bianconeri, puis l’infériorité numérique galvanise les invités qui touchent le même niveau, évité par un grand Capasso. En finale, Faella clôt les matchs et donne trois points très lourds en vue de la sécurité.