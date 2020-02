Nola pour devenir fou, le retour du poker avec Biancavilla et un salut toujours plus proche

BIANCAVILLA. Nola comme Palerme, la seule équipe à ce jour à conquérir Raiti. Pas beaucoup mieux que Palerme, contre celle qui à ce jour offrait la meilleure défense à domicile du groupe avec seulement 7 buts encaissés. Nola comme lui-même, il y a une semaine, avec un formidable retour (le sixième) et la finale 4-1.

LES «NOTES HABITUELLES» DE GOL

Cette fois, le marché a frappé Poziello non seulement reprend Biancavilla (avantage de Lucarelli sur une punition magistrale) mais il la renverse avec un corset, ce qui lance Nola vers le dixième succès de la saison. Arrondis en finale par les buts de Faella (toujours dévastatrice de prendre le dessus avec une passe en plus du but) et de Maggio (qui interrompt le jeûne de 4 matchs), les artilleurs bras dessus bras dessous de Nola avec 5 buts chacun. Le résultat final explosif venge le 0-3 du match aller et permet à Nola de remporter le premier succès en Sicile, dépassant Biancavilla à la huitième place. La victoire de Marina di Ragusa laisse la distance de l’aire de jeu inchangée (-9), tandis que celle des éliminatoires approche (+7). Pour un Nola comme celui-ci, rien ne semble exclu, mais étant donné le calendrier étanche d’ici à la fin, l’impératif de la société et du personnel reste la réalisation du salut. Dès que possible.

SUPPRIMER BIANCONERA

A 18 ‘Avantage de Biancavilla sur un ballon inactif: Lucarelli place un coup franc du bord au carrefour, Capasso sans faute. A 23 ‘Réaction immédiate de Nola: centre parfait depuis la gauche d’Andrulli pour Poziello qui contrôle le secteur et avec un toucher doux bat Genovese pour le 1-1. A 28 ‘bon Capasso qui est prêt à trouver les dangereuses conclusions de Bonaccorsi d’abord puis de Graziano. Au 35 mai, il apparaît tout seul devant Genovese, mais le gardien sicilien l’hypnotise: belle chance pour Nola. En seconde période, Nola immédiatement: à 54 ‘Faella, dès son entrée, semait la panique dans la surface, filtrant pour Poziello qui ne s’y est pas trompé: deux buts pour lui (troisième but en seulement 2 matchs) et le résultat renversé. A 72 ‘, la Nola s’étire: un filtre d’Acampora lance Faella qui surmonte le marqueur direct et croise avec la droite pour l’avantage maximum de la Juventus. A 85 ‘Nola la ferme: le chevalier imbecca Maggio qui fait 30 mètres vers la porte, remporte le duel physique avec le marqueur direct et poignarde Genovese pour la finale 4-1.

BIANCAVILLA-NOLA 1-4

BIANCAVILLA (4-2-3-1): Génois; Longo (46 ‘Youba), De Caro, Bonaccorsi, Guarnera (78’ Mascara); Sciacca (46 ’Asero), Guerci; Graziano, Lucarelli, Rosselli (65 ’Lo Presti); Aloia. Disponible: Anastasi, Spampinato, Indelicato. Entraîneur: Mascara.

NOLA (3-4-3): Capasso; Sannia S., Raimondi, Sannia A.; Marigliano (43 ’Marrella), Acampora (74’ Mileto), Cardone (67 ’Cavaliere), Andrulli (59’ Gargiulo); May, Poziello, Giliberti (49 ’Faella). Disponible: Anatrella, Reale, Mileto, Guarro, Falivene. Entraîneur: Esposito.

ARBITRE: Santarossa di Pordenone.

ASSISTANTS: Martone de Monza et Gioffredi de Lucques.

RÉSEAUX: 18 ’Lucarelli (B), 23’ et 54 ’Poziello, 72’ Faella, 84 ’May (N).

NOTES: Ammonites Aloia, Youba, Lucarelli. Environ 500 spectateurs.