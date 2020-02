Nola renverse Corigliano 4-1 et hypothèque leur séjour en Serie D

De Corigliano à Corigliano, pour la cinquième fois dans une confrontation directe, Nola renverse le résultat après l’inconvénient.

Leonardi le signe au bout d’une demi-heure, mais à 64 ‘le coup d’éponge vient du marché: Poziello, inscrit au cours de la semaine, se tape la tête. Le choc, cependant, avait déjà été donné par un Giliberti insaisissable, avec un poteau à l’aube de la seconde moitié, à la fin d’une serpentine dans la région.

C’est répété à la 79e minute, mais avec un résultat différent: troisième centre personnel, le deuxième à Corigliano, qui voit toute tentative de récupération brisée une minute plus tard: D’Aquino donne, Faella ne pardonne pas, en allant pour le troisième match consécutif, toujours comme substitut.

Mais cette fois, il exagère, et dans la reprise, il signe même une accolade (4 au total, comme les bianconeri les plus prolifiques, Maggio et Guarro). Avec 4-1 sur Corigliano, il y a 9 succès de Nola, 9 comme points de départ de l’aire de jeu. Un “parachute” fondamental avant 2 voyages consécutifs en Sicile.

Les actions saillantes

A 11 ‘de fente à droite de Maniscalchi, croix basse que la défense de Nola libère avec frisson. A 20 ‘Poziello donne un coup de pied à la volée, la conclusion touche la barre transversale. À 21 ‘changement obligatoire pour les invités: à l’extérieur de Catalano, entre la première étape, à l’intérieur de Schena.

A 31 ‘le but de Corigliano: se faufiler à droite de Maniscalchi, traverser en arrière pour l’actuel Leonardi qui décharge l’avantage invité à l’intersection. A la 42e, Maniscalchi va toujours un contre un dans la surface avec Raimondi, ferme avec sa main gauche touchant le poteau. A 43 ‘Cardone juste à l’intérieur de la zone envoie deux tours avec un faux gaucher qui siffle à l’intersection.

Nola ferme en crescendo: à 45 ‘Poziello travaille une bonne balle pour Marigliano qui contrôle et donne un coup de pied au poteau proche, juste sur le côté. A 57 ‘belle occasion pour Nola: slalom de Giliberti dans la zone et plat à traverser qui est imprimé sur le poteau, Marigliano sur le coup de pied rivé sur le côté. A 62 ‘Réponse de Corigliano: un croisement précis du trocart, insertion de Talamo qui découvre de face un Capasso réactif. A 64 ‘le nul de Nola: corner de la gauche, parabole sur la deuxième pole où il y a Poziello qui croise la tête et fait le score.

Nola en confiance: à 66 ‘toujours une fente de Giliberti à gauche, déchargeant pour Poziello qui donne un coup de pied à la volée, D’ Aquino ne bloque pas, mais Faella est tout seul pris hors-jeu. A 71 ‘de sensations fortes pour Nola: gaffe dans la zone, Schena trouve un Capasso réactif. A 73 ‘Faella se libère au centre à droite, centre tendu qui surprend Giliberti à deux pas du but. Mais le noir et blanc 2001 a une chance de se racheter: à 79 ‘, servi par Guarro, il saute deux adversaires comme des quilles et au cœur de la zone se trouve la droite libre qui perce d’Aquino. N

Même le temps de regrouper que Nola frappe à nouveau: 80 minutes, la faute d’Aquino qui quitte la zone et perd le ballon, Faella en profite et d’une position isolée à droite dessine une parabole impossible à la Juventus de doubler son avantage. A 91 ‘le quatrième sceau: Faella lancé en champ libre par Giliberti, devant le gardien de but le carré dans le coin pour l’accolade personnelle et le poker en noir et blanc.

Commissaire: Paolo Bencivenga