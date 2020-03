Non Alisson, pas de fête? Tout va mal pour Liverpool …

Envoyez vos mails à theeditor@football365.com…

Fête de Liverpool

En tant que Liverpool de 26 ans qui a attendu toute sa vie pour voir Liverpool remporter le titre, j’ai un peu peur que notre attente de 30 ans pour le titre soit qu’Henderson soulève le trophée devant un stade vide.

Le virus corona a un impact sans précédent dans le monde. En Australie, les magasins ferment leurs portes et nous traversons la crise d’une pénurie nationale de papier toilette, qui a dégénéré au point qu’une dame a tiré un couteau sur le dernier ticket de merde en vente et a également conduit un mec à mettre un flic dans une prise de tête et se taser.

Les gens prennent ce virus au sérieux, l’Italie a décidé que tous les sports du mois prochain se joueraient à huis clos et je ne peux m’empêcher de penser que d’autres pays pourraient emboîter le pas si leur taux d’infection atteignait les niveaux de l’Italie.

Alors, selon vous, quelles sont les chances que Liverpool soulève le trophée de la Premier League pour la première fois depuis le début du football, et quelque chose que la plupart de nos fans attendent depuis 30 ans?

Mais en fin de compte, même si nous le gagnions devant un stade vide, cela n’aurait pas d’importance. Nous aurons enfin mis fin à la sécheresse et je pense que si les champs vides étaient au moins 50 000 personnes attendraient dehors pour que le trophée soit sorti.

La vie en tant que fan de Liverpool a été la meilleure depuis que je suis en vie. Peu importe que nous ayons perdu 3 des 4 derniers matchs. Nous sommes les champions d’Europe et même si nous sommes éliminés de la ligue des champions la semaine prochaine, nous aurons remporté 2 finales au cours des 3 dernières saisons et nous sommes sur le point de gagner la ligue.

Tout ce que je sais, c’est qu’un week-end approche, je vais être dans un bar entre 2 et 3 heures du matin avec un tas de c * nts malades profitant de la meilleure nuit de ma vie.

Andy, Melbourne, LFC (YNWA)

Tout le monde panique

Donc Alisson est absent des deux prochains matchs au moins? Sachez que je panique maintenant, et je me fiche de savoir qui se moque / se moque

Dan, Plastic LFC

Ole ayant le dernier rire sur ABU365

Chuchote, mais on dirait que Solskjaer a toujours été le bon rendez-vous. ABU365 semble être fier de “ne pas être sûr d’Ole” et les fans d’autres clubs semblent utiliser le vainqueur Treble comme une punchline pour une blague que personne ne raconte, mais ses critiques sont-ils juste, eh bien … faux? Ce n’est pas United qui prend un virage. C’est la même direction, la même route usée, le même conducteur, la même voiture, les mêmes barrages routiers et nids-de-poule… il y a maintenant quelques améliorations. Seulement un couple, l’esprit.

Quand Ole a pris le poste de façon permanente, il a donné un message clair sur la façon dont il voulait reconstruire la culture du club et le succès sur le terrain (il était si clair, en fait, que ABU365 se moquait de lui à chaque occasion, en lui donnant des chaussures n’importe quel article, qu’il concerne United ou non) – il voulait des joueurs britanniques jeunes et affamés. Essentiellement, il disait qu’il n’y avait pas assez de joueurs qui comprenaient ce grand club ou qui s’y intéressaient. Il avait besoin d’eux prêts à se battre parce que le travail qu’il avait sur lui avait déjà fait tomber trois managers considérablement plus expérimentés avant lui. Il avait besoin de déplacer le bois mort, mais il avait également besoin de remplacements.

Nous savons qu’Ed Woodward a spectaculairement échoué à Ole en ne remplaçant pas Lukakau .. ou Sanchez… ou Herrera… On pourrait même affirmer que c’était un échec de ne pas remplacer Fellaini ou Smalling. Woodward a dépensé gros sur Maguire, AWB et James mais n’a pas abordé les trous béants restants dans l’équipe. Woodward a ignoré l’énorme éléphant se lissant dans la pièce à cause de l’argent. Ole a continué à sourire (et a été régulièrement accusé d’être simple) et a continué son travail.

L’équipe n’est toujours pas parfaite, mais vous voyez ce que Solskjaer veut faire, comment il veut que United joue et comment il veut continuer. C’est presque comme si vous ne pouviez pas reconstruire un effondrement de sept ans dans deux fenêtres de transfert. C’est presque comme sourire devant la presse et refuser de rabaisser ses joueurs n’a rien à voir avec ce qu’il leur dit réellement à huis clos. C’est presque comme s’il savait qu’il ne pouvait pas battre les Glazers ou Woodward mais qu’il pouvait faire plus de bien à l’intérieur d’Old Trafford qu’à l’extérieur en tant que spectateur, chassé. Cela ne le rend pas complice de la destruction gratuite causée par les parasites au-dessus de lui.

Ce que je dis (et en prenant un bon moment pour le faire), c’est que nous voyons un manager relativement inexpérimenté se voir confier les rênes du plus grand club du pays et qu’on lui demande de réaliser l’impossible, dans un bocal à poissons rouges, avec un main attachée derrière le dos, sur fond de grincements de dents et d’une cacophonie de hululements… et d’un site Internet géré par Statler et Waldorf. Chuchote, mais il a l’air de bien se porter.

William Douglas Foster, Stretford

Wayne trop disposé

Je viens de lire tardivement la pièce de l’Athletic sur les hauts et les bas de la relation entre Wayne Rooney et Alex Ferguson – une lecture très intéressante pour quiconque a quelques minutes à perdre aujourd’hui.

J’ai été absolument époustouflé par la révélation de l’étendue de la blessure de Rooney avant le match retour CL contre le Bayern en 2010 (il est arrivé au stade avec des béquilles et une botte spatiale et a joué pendant 55 minutes), et par le fait qu’il a porté des sangles sur la cheville droite depuis. J’ai lu plus de quelques fans de United se réfèrent à cela comme un moment de portes coulissantes dans sa carrière auparavant, et toute personne qui l’a vu pendant la première moitié de cette saison reconnaîtra probablement qu’il avait finalement démarré et semblait être l’absolu star qu’il menaçait toujours d’être. Il est impossible de nier qu’il n’a jamais pris feu de la même manière après cette blessure (malgré quelques rafales de buts marqués ici et là), et United et l’Angleterre l’ont emporté dans de nombreux matchs restants cette saison. Essentiellement, Rooney en tant que joueur de niveau élite a été éliminé à l’âge de 26 ans en raison de sa volonté de surmonter les blessures pour revenir pour la fin des affaires de la saison et pour être apte au service en Angleterre.

Alors que Harry Kane intensifie désespérément sa réadaptation à la fin du printemps pour une énième blessure, vous devez vous inquiéter de la durée pendant laquelle il peut continuer à courir à travers les murs de briques, même s’il semble (semble-t-il) prendre bien mieux soin de son corps à tous autres égards. Ce serait une honte de pleurer de ne pas le voir atteindre le sommet de sa profession en raison de son propre dévouement à la cause.

À votre santé

Jamie

Coleen dans une caravane

Je ne peux certainement pas être le seul à avoir remarqué que Wayne Rooney avec une barbe ressemble exactement à ce que Nike a imaginé qu’il pourrait faire lors de leur Coupe du monde 2010 Annonce «Écrivez l’avenir»…

Je me demande comment Coleen profite de la vie dans la caravane?

Seán Cooper, Dublin

Préoccupation de Kane

Pour Alan, Cordoba, la réponse est une clause de rachat dans le contrat qui varie en fonction de la position de la ligue du club (et éventuellement, de la durée restante du contrat). Ainsi, par exemple, si le club est en Ligue des champions, la clause est de 150 millions de livres sterling, en Ligue Europa 120 millions de livres sterling, hors Europe ou 100 millions de livres sterling. Cela incite le club à investir dans l’équipe pour maintenir les normes élevées, sachant que tout argent qu’il économise en étant avare d’investissement pourrait être perdu en perdant son actif vedette à moindre coût. Vous pourriez vous demander pourquoi le club signerait un tel accord? Eh bien, personne ne les y oblige, et s’ils ne le font pas, ils risquent de toute façon de perdre leur lecteur gratuitement (vs économiser 100k / semaine = 5 mln / an sur 3 ans, ce qui est relativement maigre 15 mln). C’est le pouvoir du joueur moderne pour vous.

Soit dit en passant, quelqu’un d’autre trouve-t-il étrange la façon dont les salaires des joueurs de football sont cités? Partout ailleurs, le salaire de la plupart des gens est indiqué chaque année, ou pour les professionnels bien payés (par exemple les avocats), les taux horaires. Dans tous les cas, les chiffres indiqués sont bruts (c’est-à-dire avant impôt). En Europe continentale, il semble que les salaires soient indiqués chaque année, mais nets (c’est-à-dire après impôt), par exemple, le salaire de Ronaldo est évalué à 30 millions d’euros / an, mais en réalité, il serait d’environ 60 millions d’euros / an (c’est-à-dire ce que la Juventus lui verse ). Au Royaume-Uni, il semble que les salaires soient cités comme des salaires hebdomadaires, comme si les joueurs étaient sous contrat de 6 mois ou étaient des travailleurs occasionnels. Et est-ce net ou brut?

James, Suisse

Salle de la honte

En réponse à David LFC, sûrement El Hadji Diouf serait en tête de liste des intronisés. Il a tout à fait le record: 5 chefs d’accusation de crachat sur des fans ou des joueurs, accusés d’infractions à l’automobile, de se lever et de narguer un joueur blessé sur le terrain, de ne pas se présenter sans raison pour une tournée de pré-saison, arrêté pour 5 hommes bagarre à Manchester et envoyé contre Brighton pour avoir fait des gestes obscènes envers les fans à l’extérieur. Ensuite, nous arrivons à ses jibes répétés assez comiques à Carragher (le traitant de dinde) et à Gerrard et il a vraiment écrit sa légende dans le hall de la honte, il faut le dire. L’homme ne donne tout simplement pas un f * ck. Il est de première classe et il le sait.

Harry B.

Droit de réponse

Cher Ash: Je vais essayer de donner un sens à votre e-mail même s’il est insensé.

Si vous allez chercher des statistiques pour les joueurs chers (3 x 50 millions de livres sterling plus les FB….), Alors allez-y. Que diriez-vous de Naby Keita pour 59 millions de livres sterling, y compris les clauses? Virgil van Dijk pour 75 M £ (frais WR)? Alisson pour un montant initial de 56 millions de livres sterling, passant à 66,8 millions de livres sterling? Fabinho pour 40 M £? Sala pour 40 M £? Alex Oxlade Chamberlain pour 35 M £? Mo Salah pour 38 M £? Sadio Mane pour 40 M £, etc. Je pense avoir fait valoir mon point de vue. Toutes les meilleures équipes doivent dépenser de l’argent pour acheter des joueurs, il est donc assez idiot de nous pointer du doigt lorsque vous savez que votre équipe aussi, d’autant plus que deux de vos joueurs dépassent notre transfert de records.

Donc, «Au mieux, nous avons 14 joueurs de la première équipe, les autres sont plutôt des ordures ou des enfants. Vous en avez environ 30… “Je suis à peu près sûr que des gens comme Milner, Shaqiri, Oxlade Chamberlain, Joel Matip et Lallana seraient ravis d’être décrits comme de jolis déchets. Ce que vous SIGNIFIEZ que ce sont des joueurs d’équipe et qu’ils sont tous des internationaux pour un homme. Alors, pas de détritus, alors. Puis-je également souligner que tous les clubs ont droit à une équipe de 25 joueurs pour la Premier League, avec autant d’enfants que vous le souhaitez.

Pas “30” dans l’équipe, comme vous l’avez affirmé. Au contraire, la même chose que tout le monde, y compris Liverpool.

Nous avons 22 points de retard parce que nous n’avons pas été aussi bons que les saisons précédentes alors que vous avez eu la meilleure saison de Premier League que vous ayez jamais eue et une qui est presque là-haut avec les meilleurs (puis-je souligner que vous avez terminé 25 points derrière nous en 2017/18 lorsque NOUS avons eu une séquence de 18 victoires? Non? Oh bien…). Je ne l’ai pas nié et j’ai dit que j’espérais seulement que certains de nos records ne tomberaient pas et que j’avais concédé le titre PL début décembre. Une affirmation sans fondement selon laquelle nous avions «peur» est tout simplement ridicule au point d’absurdité et me fait en fait remettre en question votre âge.

Si je suis honnête, j’aurais vraiment pu aller en ville avec vous mais je ne pensais pas que F365 aimerait ça, donc je ne l’ai pas fait.

Ce qui est étrange ici, c’est que je n’ai pas de pop à Liverpool, je suis en fait du côté des fans parce que nous aimons tous un voyage à Wembley. Si vous n’étiez pas si hystérique réactionnaire, vous le verriez.

Sincères amitiés

Levenshulme Blue «Fluffy», Manchester 19

NPL365

Cela fait un moment que je n’ai pas écrit sur la Northern Premier League. Les choses ont commencé à se stratifier: South Shields a une avance de cinq points en haut du tableau, avec huit points séparant Basford United en deuxième position de Scarborough en huitième pour les quatre places en séries éliminatoires. Au bas du tableau, les Stafford Rangers sont en danger de se perdre, et bien que les mines de charbon Atherton soient également en danger, ils ont cinq matchs en main sur Grantham Town, qui ont quatre points d’avance sur eux.

Depuis leur promesse de début de saison, les Gingerbreads ont régulièrement glissé sur la table et se retrouvent bel et bien dans la boue. Il y a dix jours, les managers Paul Rawden et Russ Cousins, ainsi que leur assistant Adam Smith, ont démissionné du club, après avoir été aux commandes pendant un an. Pendant ce temps, ils ont utilisé 120 joueurs différents, n’ont pas réussi à gagner un seul match à l’extérieur de la ligue, ont utilisé des tactiques de plus en plus rudimentaires et ont laissé Town avec la pire différence de buts de la ligue (-31 sur 30 matchs). Tous ces éléments sont des préoccupations légitimes pour les supporters.

Le milieu de terrain du week-end dernier, Danny Racchi, a pris en charge le gardien avec Scott Goodwin, et Grantham a enregistré une victoire 2-0 contre le Stalybridge Celtic; Racchi s’est avéré être le joueur-manager par excellence en commençant sur le banc et en s’imposant. Plus tôt cette semaine, l’ancien entraîneur de Buxton, Martin McIntosh, a été nommé, Racchi étant de retour dans le corps des joueurs. À juste titre, le premier match de McIntosh en charge est absent aux Atherton Collieries demain après-midi.

La victoire de chaque côté leur donnera un énorme coup de pouce aux dépens d’un proche rival, un week-end où les équipes au-dessus d’eux pourraient perdre des points. En entrant dans la dernière partie de la saison, chaque point est crucial.

Bon week-end à tous,

Ed Quoththeraven

