Non au Championnat d’Europe en juin mais seulement à l’été 2021. Pour la Serie A, jouez et jouez une solution valable. Nous restons à la maison et bientôt nous sourirons encore. Médecins et infirmières nos champions

Aujourd’hui, la pensée n’est que pour la santé, avec l’espoir que ce moment difficile puisse passer le plus tôt possible. Pour ce faire, vous devez vous limiter en tout. Et le football ne peut pas être exempté. L’UEFA a finalement décidé de reporter les matches de Ligue des Champions et d’Europa League ce matin. Tout devait être arrêté bien plus tôt. Le plus frappant est le manque de sensibilité à ce qui se passe un peu partout dans le monde. Le fait que certains matches de la Ligue Europa aient eu lieu hier (même avec les portes ouvertes) était un autre risque à ne pas prendre. Tout reporter il y a une semaine aurait été un signal fort. Et de la réunion de mardi, j’attends le report du championnat d’Europe de juin. Il voit 12 nations impliquées et imagine ce que cela impliquerait. Aujourd’hui, il n’est pas possible d’organiser un tel concours étant donné le développement du Coronavirus. Nous devons reporter le championnat d’Europe en 2021 et essayer de terminer le championnat en affectant juin et, si nécessaire, arriver également début juillet. Et s’il y aura une possibilité à ce stade de mettre fin à la Ligue des champions et à la Ligue Europa en parallèle. En Italie, les hypothèses envisagées sont différentes. Il serait préférable que le calendrier soit complété régulièrement, mais maintenant personne ne peut prédire ce qui se passera demain, encore moins dans un mois ou deux. Si nous respectons tous les règles, l’urgence peut passer au bon moment pour pouvoir recommencer. Le football est également une distraction importante et peut-être dans les moments économiques compliqués que nous allons passer, il pourrait nous soulager. Mais tout doit recommencer calmement et de la manière la plus appropriée. Pour en venir aux solutions, je dois récupérer le championnat dans son intégralité, peut-être même en insérant des quarts de semaine. Si la suspension persiste, l’idée de play-offs et de play-outs peut également être une autre façon. Aussi parce qu’un classement final est indispensable pour l’avoir. Avec Scudetto, places en Ligue des champions, Ligue Europa et relégations. En Serie B, il y a un Bénévent qui a pratiquement déjà remporté le championnat et l’année prochaine a le droit d’être en Serie A. Pour le reste, nous essayons d’être prudents comme on nous l’a demandé. Nous respectons les dispositions, restons à la maison, alors seulement nous sourirons à nouveau bientôt. Et merci à tout le personnel de santé italien pour le travail extraordinaire qu’il accomplit. Aujourd’hui, vous êtes tous nos champions.