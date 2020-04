“Non aux séries éliminatoires en Serie A. Européenne? Zaniolo comme mon Totti”

Marcello Lippi, ancien entraîneur du national avec lequel il a été champion du monde en 2006, a fait des déclarations intéressantes sur les microphones La Gazzetta dello Sport. L’entraîneur a rappelé l’histoire du monde il y a 14 ans et a parlé du moment actuel de l’équipe nationale italienne en vue de Euro 2021. Lippi a finalement parléUrgence coronavirus et l’envie de reprendre l’entraînement.

L’interview complète

Vous êtes né en ’47, après la Seconde Guerre mondiale. Y a-t-il un parallèle avec ce qui se passe actuellement?

«Ce que les parents et les grands-parents m’ont dit. L’aide de l’Amérique. Roosevelt et Truman. La faim. Les bombardements et la résistance auxquels ma famille avait participé. Et puis le redémarrage. Un mot que nous utilisons souvent dans le football, au lieu d’une contre-attaque, mais ici il est beaucoup plus approprié. Repartir. Retrouvez la volonté de vivre. Comme en Versilia où les gens ont essayé d’oublier de revenir heureux. Et le boom économique. Des moments dont je me souviens bien. Mais l’ennemi est toujours là, le danger n’est pas écarté “.

Verrons-nous la vie différemment, et le football après?

« Probablement. Mais je ne parle pas seulement de s’énerver pour une défaite. J’espère que celui qui décide pense au football amateur qui risque de disparaître. J’espère le protéger. L’élite sortira certainement sous-dimensionnée, mais dans l’ensemble, ce ne serait pas mal non plus. “

Les joueurs sont-ils également réduits?

“Oui. Et ils accepteront. On nous fait croire qu’ils sont tous gâtés et riches, qu’ils ne pensent qu’à l’argent, aux voitures, aux belles femmes. La démagogie. Il y en a aussi bien que dans toutes les catégories. Mais peu ont la même sensibilité sociale que les footballeurs. Tu sais ce que je déteste? “

Qu’est-ce?

«Qui fait la charité et la communique immédiatement aux journaux. Les footballeurs le font en silence. Et pas seulement s’ils donnent de l’argent à ceux qui en ont besoin. Même s’ils consacrent un après-midi aux enfants autistes ou handicapés, en offrant leur temps et leur sourire “.

Comment passez-vous vos journées?

“Comme tout le monde. Avec la chance d’avoir un jardin sous la maison. Je consacre donc la matinée à la marche, aux circuits, aux poids, à la gymnastique. Je suis redevenu régulier. Je mange à la maison, quelque chose de simple, et l’après-midi je regarde la télé. Ou je me consacre à relire un peu mon passé. “

Je t’en prie?

«Je vais te dire quelque chose. Depuis le premier jour, depuis le printemps de la Sampdoria, j’ai une habitude: écrire tous mes entraînements. Mais tous. Je remettrais certains d’entre eux sur la tête si nécessaire. J’ai commencé il y a exactement quarante ans et ces jours-ci, j’ai repris ces feuilles. S’amuser ensuite à voir comment j’ai résolu les problèmes. Ces principes sont également applicables maintenant. “

Aïe aïe … quel désir. Vous voulez revenir sur le banc?

(sourit) “Qui sait, pour l’instant ça m’aide à passer le temps …”.

Mario Sconcerti a écrit il y a quelques jours sur Corsera que la Coupe du monde 2006 est le succès du football italien …

“Bien sûr! Et c’est un compliment. Le style italien ne signifie pas tous en défense, mais pour renforcer les qualités défensives de notre tradition. Vous pouvez tout dire sur mon équipe nationale, pas qu’elle était défensive. Presque toujours avec trois attaquants et, en demi-finale avec l’Allemagne, en prolongation avec quatre points. Attaquer à une vitesse impressionnante. ”

Quand partirais-tu avec le football?

«Seulement lorsque nous sommes infectés. Peu importe que les portes soient ouvertes ou fermées: ce n’est pas le problème. Le problème est qu’il est impossible que quelque chose ne se produise pas si une équipe, une cinquantaine de personnes en tout, voyage et rencontre des serveurs, des cuisiniers, des chauffeurs … Ce n’est que lorsque cette guerre sera gagnée qu’il faudra recommencer. Et à partir du 26ème jour. Pas de séries éliminatoires ou d’autres formules, s’il vous plaît. Douze jours. Championnat et coupes: la nouvelle saison ne commence pas avant la fin de cette saison. Le prochain commencera plus tard, aura quelques changements en milieu de semaine. Ça n’a pas d’importance. Et ce n’est pas seulement une question de champ … “.

Pouquoi?

“Imaginez-vous ce qui se passerait avec une mission extraordinaire? Entre plaintes, appels, avocats, tribunaux … nous ne sortirions plus jamais. “

Autorisez-vous au moins une question sur l’équipe nationale?

“Bien sûr. Je suis désolé pour le championnat d’Europe manqué, mais l’Italie est si forte qu’elle s’en sortira très bien même en 2021. Et j’ajoute, avec la passion avec laquelle un grand-père peut suivre son petit-fils: il retrouvera des joueurs importants comme Zaniolo. Peut-être que pour Mancini ce pourrait être ce que c’était pour nous Totti. “

Son petit-fils Lorenzo n’a qu’un an de moins.

“Ces jours-ci, il a passé en revue quelques vieilles interviews qui passent à la télévision. C’est un tout petit garçon dans mes bras, et il porte le maillot de la Juventus: je l’ai porté pour éviter mes pics après le championnat. Il avait oublié ces épisodes. Maintenant, soutenez Rome, car à Rome, ils l’ont fait changer d’avis, mais je lui ai rappelé qu’à l’époque il me disait toujours “raisins, raisins” … “.

Puis il a crié “Italie, Italie” pour une Coupe du Monde remportée par son grand-père contre tout et tout le monde, dans le moment le plus difficile.

“Comme en 1982: une situation dont nous sommes sortis transformant le gros gâchis en énergie positive. Parce qu’il y avait des gens de grandes qualités humaines et professionnelles, des gens avec deux balles comme ça, en grande harmonie avec ceux qui les dirigeaient. Ils n’ont pas gagné parce qu’ils étaient en situation d’urgence, mais parce qu’ils étaient forts. 82 était une équipe techniquement excellente. Nous avons pris conscience de notre force. J’ai dit aux joueurs et à la fédération: «Regardez, nous devons gagner cette Coupe du monde. Nous avons tout pour le faire. ” Et donc j’ai demandé les fameux matchs amicaux contre le Brésil, mais c’était trop cher, l’Allemagne et la Hollande. Je repense encore à la nuit d’Amsterdam … “.

Que s’est-il passé?

“Ils n’ont jamais perdu à domicile, nous sommes allés gagner 3-1 et, dans les couloirs du stade, en passant entre les photos de Cruijff et Neeskens, avec tout le respect que je vous dois, Gattuso a crié” mais où diable voulez-vous aller … “. Le soir du 4-1 en Allemagne, le pauvre Schumacher est venu dans les vestiaires de Florence pour le féliciter et se moquer de lui. Oui, nous étions forts. Nous le sommes aussi aujourd’hui et j’espère que la même chose se produira même en dehors du football “