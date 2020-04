“Non téléchargeable, des milliers de clubs risquent de disparaître. Sur les remboursements …”

ROME. Le football des “grands” se réunit pour relancer la Serie A, a défini le protocole d’entraînement et non seulement, maintenant toutes les composantes du football professionnel italien vont affronter le ministre des Sports, Vincenzo Spadafora, pour comprendre s’il y a des bases pour une reprise des championnats, pas seulement en Serie A.

COLLABORATEUR SPORTIF

En attendant, le monde des amateurs se demande, et un témoignage important vient de la Lazio un jeune collaborateur de Francesco Pancaro, technicien du Riano Calcio moins de 14 ans et frère du plus connu Pippo, (la formation senior joue dans le groupe B de la promotion Lazio, deuxième au classement à six points des leaders La Rustica ed) Francesco Pacioni le cœur ouvert, il nous fait part de ses sentiments et lance un appel au football professionnel.

RÈGLES ET RESPONSABILITÉS

«Championnats de tir? Nous devons nous en tenir aux décisions du gouvernement, mon cœur pleure quand je vois les champs vides, mais ce n’est que si nous restons unis et compacts que nous pouvons gagner cette bataille contre le coronavirus. – a-t-il expliqué – Je roule sur les terrains de la Serie D aux secteurs jeunesse, une reprise n’est souhaitable qu’avec les conditions de sécurité nécessaires pour les joueurs, les entraîneurs et tous les professionnels. Nous devons gagner ce match pour le bien de l’Italie et du monde entier, je suis sûr que si nous respectons les règles la situation se normalisera plus facilement, alors j’espère que la Fédération sait décider au mieux, il faut éviter le téléchargeable à ce stade ” .

À LA DÉFENSE DES AMATEURS, NOTE POSITIVE POUR…

L’importance du mouvement amateur et populaire a été soulignée à plusieurs reprises, couvrant plus de 90% de l’ensemble du système de football en Italie, pour lesquelles des actions sont nécessaires aussi efficaces que possible pour éviter le pire: «Une position décisive est nécessaire gouvernement en faveur des clubs amateurs et de la base, sinon nous risquons de perdre des milliers de clubs. Le football et les protections doivent exister dans toutes les catégories, je suis heureux de voir que dans ma région de nombreux clubs respectent les accords et les promesses faites malgré le moment négatif. – souligne Pacioni – J’espère que tout le monde se rendra compte, en premier lieu, des présidents, que dans ces catégories il y a beaucoup d’enfants qui doivent subvenir aux besoins de leur famille avec les remboursements qu’ils reçoivent. Je reste confiant et je suis convaincu que le football recommencera plus fort que jamais, nous les Italiens savons faire équipe en période de difficulté, maintenant nous devons encourager ceux qui sont hospitalisés et ceux qui se battent pour sauver des vies, comme les médecins et les infirmières “.