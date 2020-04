Norma Palafox devient folle avec sa nouvelle VIDEO sur TikTok

Source: Instagram normapalafox_

En pleine quarantaine le footballeur de Chivas, Norma Palafox, continue de faire fureur sur les réseaux sociaux grâce à ses vidéos ludiques et ses défis intenses. A cette occasion, la joueuse rouge et blanche a profité de son temps libre pour montrer ses qualités de journaliste.

Grâce au réseau social de TikTok La joueuse mexicaine a mis en ligne une vidéo où elle a montré ses qualités de journaliste de télévision. “Voici Joaquín, aujourd’hui je suis à la maison, aujourd’hui je veux vous informer ainsi que votre famille, mais tout d’abord, je veux voler cinq minutes de votre attention“Il a commenté Palafox.

La publication a eu un grand impact car elle a eu plus de 50 000 likes et commentaires sans fin, y compris des éloges pour sa carrière dans Ligue féminine MX, compliments à sa beauté, mais surtout, soutien en cette période difficile que vit le pays et le monde.

Il ne faut pas oublier que le Liga MX Femmes il est suspendu depuis le 15 mars en raison de la pandémie de coronavirus; il est prévu que le Clôture 2020 jusqu’au mois de juillet ou être suspendu avec l’incognito si le champion qui mène la table générale sera proclamé champion.