Norma Palafox présume un grand physique en quarantaine (PHOTOS)

Source: Instagram normapalafox_

La mise en quarantaine que le pays vit en raison de l’éclosion de COVID-19 n’a pas empêché Norma Palafox, footballeur de Chivas Femenil, rester active avec des routines d’exercice qui font d’elle, aujourd’hui, l’un des joueurs avec meilleure condition physique en Liga MX.

Il l’a donc montré dans son compte rendu officiel de Instragam, où il a téléchargé quelques photos qui démontrent parfaitement ce qui précède. En eux, le Sonoran a montré la imposante corpulence qu’il montre grâce à l’exercice et à la bonne nutrition qu’il entretient au quotidien.

Avec les images ont ajouté la légende #StayInHome, ceci dans le but d’inviter la société à suivre les mesures préventives recommandées par la Secrétaire de Santé.

Norma Palafox elle est l’une des footballeuses les plus populaires à l’intérieur et à l’extérieur du rectangle vert. Sur Instagram, pour citer un exemple, il a juste sous deux millions de followers. Sur Twitter et TikTok, l’attaquant aztèque totalise environ 265 mille et 150 mille adeptes, respectivement.