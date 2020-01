Northampton Town signe Callum Morton et James Olayinka en prêt

NORTHAMPTON, ANGLETERRE – 27 JANVIER: Northampton Town nouvelle signature Callum Morton pose lors d’un appel photo au PTS Academy Stadium le 27 janvier 2020 à Northampton, en Angleterre. (Photo de Pete Norton / .)

Les chasseurs de promotion de la Ligue Deux Northampton Town ont annoncé deux nouvelles signatures. Les Cobblers ont ajouté l’attaquant Callum Morton et le milieu de terrain James Olayinka prêtés respectivement par West Bromwich Albion et Arsenal. Tous deux se prêtent pour le reste de la saison.

Northampton signe Callum Morton et James Olayinka en prêt

L’accord

Northampton a annoncé via son site Web qu’ils avaient signé le duo. Morton et Olayinka arrivent en prêt pour le reste de la saison.

Le duo arrive sous les signatures de Northampton les deuxième et troisième janvier après que Mark Marshall a rejoint samedi.

Morton est un attaquant et il arrive en prêt des leaders du championnat West Brom. L’attaquant n’est pas étranger au temps d’arrêt, mais ce sera son premier goût du football EFL. Il apporte du rythme et un œil pour le but.

Olayinka est un jeune milieu de terrain box to box qui arrive prêté par Arsenal. Il a impressionné le manager Keith Curle lors d’un match de trophée Leasing.com dans lequel Olayinka a marqué. Il apporte créativité et énergie à un milieu de terrain de Northampton relativement expérimenté.

Le duo arrive pour aider Northampton à assurer sa promotion en Ligue 1. Les Cobblers jouissent d’une excellente et se retrouvent dans les places de barrage à seulement quatre points de Plymouth dans le dernier spot automatique.

Les deux sont disponibles pour le match de demain soir contre Scunthorpe United.

Ce qui fut dit

S’exprimant sur le site Web de Northampton au sujet de ses nouvelles recrues, Keith Curle a déclaré: “James est un milieu de terrain dynamique que nous avons vu bien jouer contre nous plus tôt dans la saison.”

Nous l’avons suivi de près et l’avons vu jouer dans un certain nombre de matchs de moins de 23 ans et il nous a toujours impressionnés.

“Il est box-to-box, il a beaucoup d’énergie, il crée des chances, il marque des buts et il n’a pas peur d’un tacle non plus.”

«Il peut chasser le ballon et il aime l’aspect compétitif du jeu.»

«Callum est un attaquant qui aime jouer derrière les défenses. Il peut se gérer physiquement, il sait où est le but et il peut être une menace. »

«Callum a une excellente éthique de travail; il va tout chasser, et c’est une véritable nuisance contre laquelle jouer. Callum cherche désespérément à avoir un impact; il a faim de lui et il a de bonnes capacités. »

“Ces nouveaux ajouts, avec Mark Marshall bien sûr, nous donnent une fraîcheur dans ce qui est une série de matchs chargée et ils offrent différentes options et une concurrence accrue pour les places.”

Photo principale