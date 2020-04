Norwich aurait pu recruter un défenseur lié à Arsenal pour moins de 10 millions de livres sterling en janvier – HITC

Les Canaries étaient liées à un déménagement pour Axel Disasi en janvier.

Norwich City était, comme aujourd’hui, en grande difficulté en janvier et la fenêtre de transfert aurait pu avoir un impact énorme sur le reste de leur saison.

Selon Foot Mercato, l’équipe de Daniel Farke était intéressée à signer Axel Disasi de Reims dans la fenêtre d’hiver, mais les Canaries n’ont pas réussi à passer le cap.

Made In Foot a également affirmé que Sheffield United préparait une offre de 9,3 millions de livres sterling pour le jeune défenseur français, mais les choses n’ont pas tout à fait fonctionné pour eux non plus.

Quelques mois plus tard, les performances de Disasi ont attiré davantage l’attention et le Mail a affirmé qu’Arsenal avait entamé des négociations pour faire du défenseur Mikel Arteta la première signature permanente du défenseur en tant que manager d’Arsenal.

Il a été annoncé que le défenseur de Reims serait disponible pour un montant de 15 millions de livres sterling, ce qui est idéal pour les Gunners qui devraient faire face à quelques problèmes avec leur budget cet été.

Norwich, en revanche, est en grande difficulté avant l’été. Il est très probable que les Canaries vont baisser, mais les choses auraient-elles pu être différentes si Disasi était revenu en janvier?

Seul le Real Madrid a un meilleur bilan défensif dans les cinq premières ligues européennes en 2019-2020 que Reims et Disasi a joué un rôle essentiel pour maintenir un si bon record.

Disasi a disputé tous les matchs sauf un dans la ligue de Reims et n’a concédé que 21 buts, ce qui est un record incroyable étant donné que le club est à 27 points du haut du tableau.

Un record défensif à moitié aussi bon que cela aurait pu aider Norwich à sortir du bas du tableau de la Premier League, mais ils ont raté leur chance et Arsenal pourrait en profiter cet été.

