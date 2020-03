Norwich City affronte Tottenham Hotspur en FA Cup, les deux à la recherche de répit face aux problèmes de la Premier League

Londres, ANGLETERRE – 22 JANVIER: Onel Hernández de Norwich City (à gauche) et Ryan Sessegnon de Tottenham Hotspur au cours de la Premier League match entre Tottenham Hotspur et Norwich City au stade Tottenham Hotspur le 22 janvier 2020 à Londres, Royaume-Uni. (Photo de Visionhaus)

Norwich City affrontera Tottenham Hotspur alors qu’ils s’affrontent pour la troisième fois cette saison dans le cinquième tour de la FA Cup au Tottenham Hotspur Stadium.

Tottenham est sur une série de trois défaites consécutives dans toutes les compétitions, tandis que Norwich sera sur une bonne note après avoir battu Leicester City en Premier League ce week-end.

Norwich City fait face à Tottenham Hotspur qui vise le succès de la FA Cup

Miraculous Survival?

La victoire de Norwich sur Leicester City leur a donné un nouvel espoir de pouvoir réaliser un miracle et de rester en place cette saison. Gagner engendre la confiance et les hommes de Daniel Farke apporteront sûrement cela à ce lien avec les Spurs. Norwich a parfois joué du bon football cette saison, mais a été trop timide pour obtenir suffisamment de points au tableau.

Les Canaries ont profité des faiblesses défensives de Tottenham en Premier League à Carrow Road pendant la période des fêtes et n’ont pas eu de chance en janvier de perdre 2-1 au stade Tottenham Hotspur, où le match de mercredi a lieu avec un coup d’envoi à 19h45.

Tottenham cherche à remporter son premier trophée depuis qu’il a remporté la Coupe de la Ligue en 2008. Jose Mourinho a remporté plus de trophées à cette époque et c’est ce record de victoire que le président des Spurs, Daniel Levy, espère pouvoir apporter au club.

Escouades fonctionnant sur vide

Timm Klose et Sam Byram ont tous deux été exclus pour Norwich et ils n’ont pas beaucoup de force en profondeur sur lesquels s’appuyer. Alors que la saison se rapproche de sa fin, cela pourrait être une course épuisante pour le club.

Tottenham est toujours aux prises avec un certain nombre de blessures. Harry Kane devrait être de retour avant la fin de la saison, mais sans lui, les Spurs ont du mal à trouver le bon équilibre à l’avance. Lors de leur dernier match, la défaite à domicile contre les Wolverhampton Wanderers, les Spurs ont marqué deux fois mais la défense fuit comme le tamis proverbial.

Moussa Sissoko, Juan Foyth et Son Heung-min sont tous blessés avec des doutes existant sur Ryan Sessegnon, Hugo Lloris et Erik Lamela.

Prédiction de la FA Cup

Les deux équipes voudront gagner cette égalité, mais la priorité de Norwich doit être d’éviter la relégation. Pour les Spurs, ils ont besoin d’une victoire, toute victoire est mauvaise. Être éliminé à ce stade nuirait à une saison déjà décevante pour le club du nord de Londres.

Tottenham aura juste trop pour Norwich et prendra l’égalité 2-1 après prolongation.

