Norwich City peut-il réaliser un miracle et survivre à la goutte?

Actuellement en bas du classement de la Premier League, Norwich City semble destiné à retomber dans le deuxième niveau de l’Angleterre, alors qu’ils sont à six points du pied du tableau et sept derrière Aston Villa qui sont hors de la zone de relégation à la 17e place.

Les hommes de Daniel Farke devront faire un petit miracle pour se mettre en sécurité, mais avec 13 matchs restants dans leur campagne, est-ce possible?

Comment ils sont arrivés dans cette situation

Les choses semblaient brillantes pour les Canaries au début de la saison, après deux victoires consécutives à domicile contre Newcastle United et le champion en titre Manchester City, respectivement.

Cependant, leur forme prometteuse précoce a rapidement disparu et ce n’est que la nouvelle année que Norwich a pu trouver sa prochaine victoire à Carrow Road en battant ses compagnons de lutte Bournemouth grâce à un penalty de Teemu Pukki à la mi-janvier.

Leur forme à l’extérieur a été encore plus épouvantable, leur seule victoire à l’extérieur de la saison ayant été remportée 2-0 à Goodison Park contre une pauvre équipe d’Everton lors de la 13e journée.

Il y a eu des matchs nuls crédibles à domicile contre Chelsea et Tottenham Hotspur, ainsi qu’un point durement gagné à Leicester. Malheureusement pour les fidèles de Norwich, cependant, les résultats ont également été très médiocres, notamment une défaite de 5-1 à domicile contre les autres candidats à la relégation Aston Villa.

Manque de puissance de feu au sommet

Ses attaquants et ses défenseurs ont donné à Daniel Farke des maux de tête constants tout au long de la saison, et le patron allemand a dû compter sur les prouesses de l’attaquant star Teemu Pukki pour la majeure partie de la saison.

L’attaquant finlandais a marqué 11 buts cette saison, un bilan très respectable pour un homme qui a été amené par beaucoup à échouer au plus haut niveau du football anglais. Cependant, malgré son retour décent, Pukki n’a réussi à marquer que deux fois lors de ses sept dernières apparitions en championnat, toutes deux issues du point de penalty.

Todd Cantwell a inscrit six autres buts pour les Canaries, mais leur troisième meilleur buteur de la saison est le jeune Adam Idah, qui a évoqué ses trois buts lors d’une victoire en FA Cup contre Preston North End.

Il y a eu un grave manque de buts du milieu de terrain de Norwich, et lorsque vous enlevez l’influence de Todd Cantwell au milieu du parc, le visionnement est sombre pour les supporters.

Mario Vrancic, Alexander Tettey et Kenny McLean sont les seuls autres milieux de terrain marqueurs du club, bien qu’ils n’aient réussi à marquer qu’un seul but tout au long de la saison.

Des faiblesses défensives

Malgré le fait que les arrières latéraux Max Aarons et Jamal Lewis aient eu de nombreux admirateurs dans la fenêtre de transfert, ils ont tous deux fait partie de la pire défense commune en Premier League, concédant 47 buts.

Les principaux problèmes semblent se situer au centre-arrière, où Norwich a à sa disposition Ben Godfrey, Timm Klose, Christoph Zimmermann et Grant Hanley.

Godfrey a parfois tremblé, mais il est encore jeune et a montré le potentiel pour continuer et devenir un partant régulier de la Premier League dans les années à venir. On ne peut cependant pas en dire autant des trois autres.

Klose et Hanley ont eu une expérience de haut niveau dans le passé, mais ils semblent tous deux incapables d’atteindre les normes requises d’un demi-centre de Premier League.

Zimmermann était décent au cours de ses deux premières années en Angleterre, mais comme ses deux autres homologues, il a lutté contre de nombreux attaquants contre lesquels il s’est affronté cette saison.

Tim Krul dans le but a toujours eu une paire de mains fiable, mais le temps pourrait sembler rattraper le Néerlandais, car il n’a réussi à garder que quatre draps propres tout au long de 2019/20.

Peuvent-ils survivre?

Avec seulement treize matchs à jouer, le temps presse pour Daniel Farke. Son équipe est au dernier rang avec 18 points, et devra de façon réaliste gagner au moins 4 ou 5 matchs dans la partie commerciale de la saison pour survivre à la baisse.

Heureusement pour les Canaries, il y a encore de l’espoir. D’autres côtés autour d’eux ont lutté pour la forme et si les garçons du sous-sol parviennent à rassembler une série de bons résultats, une évasion miraculeuse pourrait être sur les cartes.

Farke espère que Pukki retrouvera sa belle forme plus tôt dans la saison, mais le gaffer aura également besoin de performances inspirées pour le reste de son équipe.

Emiliano Buendia peut être dangereux sur coups de pied arrêtés, mais il devra être plus prolifique devant le but afin d’aider son équipe à éviter la relégation. Le milieu de terrain argentin a produit sept passes décisives en championnat cette saison (seuls Kevin De Bruyne et Trent Alexander-Arnold en ont plus), mais il n’a pas encore trouvé le filet lui-même.

Buendia et son compatriote Todd Cantwell pourraient bien avoir un rôle central à jouer dans la transition de la relégation, tout comme l’arrière latéral Sam Byram, qui est devenu un partant régulier sur le côté.

L’ancien défenseur de West Ham United a bien performé défensivement, produisant le plus grand nombre de plaqués et de duels aériens gagnés du côté de Norwich.

Les liens délicats contre Liverpool, Manchester City et Chelsea restent pour les hommes de Farke, bien qu’ils accueillent Brighton, West Ham et Burnley dans trois de leurs six derniers matchs, ce qui pourrait s’avérer vital le 17 mai.

Cependant, pour se donner une chance sérieuse de rester debout, ils devront obtenir des résultats lors de leurs prochains matches, et la visite de Southampton le 14 mars pourrait bien être cruciale.

Bien que les chances soient bel et bien contre eux, avec quelques performances inspirées combinées avec un peu de chance, Norwich pourrait bien conserver son statut de Premier League pour une autre année. Pour y parvenir cependant, leur résurgence devra peut-être commencer lors de leur prochain match, quand ils affronteront le côté invaincu de Jurgen Klopp à Liverpool à Carrow Road. Part de gâteau.

