Norwich City signe Ondrej Duda en prêt pour le reste de la saison

BORDEAUX, FRANCE – 11 juin: Ondrej Duda de Slovaquie célèbre le premier but de son équipe lors du match du Groupe B de l’UEFA EURO 2016 entre le Pays de Galles et la Slovaquie au Stade Matmut Atlantique le 11 juin 2016 à Bordeaux, France. (Photo par Ian Walton / .)

Le club de base de la Premier League, Norwich City, a achevé la signature d’Ondrej Duda prêté par la Bundesliga Hertha Berlin. La nouvelle intervient juste un jour après la lourde défaite 4-0 des Canaries contre Manchester United qui, après les autres résultats de ce week-end, leur laisse huit points de retard sur la sécurité.

Expérience internationale

Depuis ses débuts internationaux pour la Slovaquie en 2014, Duda a fait 35 apparitions pour son pays. Il faisait partie de leur équipe pour l’EURO 2016 et a été le buteur de la défaite 2-1 de son pays contre le Pays de Galles en phase de groupes du tournoi.

Il était également sur la feuille de match lors de la victoire 3-0 de la Slovaquie sur Malte lors des matchs de qualification pour la Coupe du monde 2018.

Carrière de club

Ondrej Duda a commencé sa carrière avec Kosice dans son pays d’origine, la Slovaquie, où il a fait 33 apparitions. Il a déménagé du côté polonais de Legia Varsovie en 2014, où il est resté deux ans avant d’être pris par Hertha.

Au cours de la saison 2018/19 avec l’équipe de Bundesliga, il a marqué 11 buts et fourni six passes décisives en 32 matches de championnat.

Ce qui fut dit

S’adressant au site Web du club de Norwich, Duda a déclaré: «J’ai parlé avec l’entraîneur [Daniel Farke] il y a quelques jours sur la possibilité de venir ici et à la fin, j’ai décidé que je voulais venir ici. Je voulais décider rapidement et à droite et je suis heureux d’être ici.

«Les principales raisons sont que c’est un bon club, la ligue et ma situation dans mon ancien club. C’était la raison pour laquelle je voulais changer de club.

«Il était juste honnête avec moi. Il m’a dit ce qui se passait ici et il m’a tout dit sur Norwich. Lorsque nous avons parlé, il était clair que je voulais venir ici.

«Je vais faire de mon mieux, mais avant tout, je dois me mettre au rythme du match et nous verrons. J’espère que nous allons prendre quelques points, étape par étape. En fin de compte, j’espère que tout le monde sera heureux. »

