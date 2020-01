Norwich signe son premier contrat en janvier avec le milieu de terrain de la Bundesliga prêté

Date de publication: dimanche 12 janvier 2020 5:38

Norwich City a annoncé la signature du prêt du milieu Ondrej Duda jusqu’à la fin de la saison.



Le joueur de 25 ans arrive à Carrow Road depuis le Hertha Berlin pour essayer d’aider les Canaries à rester en Premier League.

L’international slovaque a été attiré par Norwich par l’entraîneur-chef Daniel Farke tout en profitant de l’occasion pour sortir de Hertha, où il n’avait pas joué depuis début décembre.

Il a déclaré sur le site officiel du club: “Je vais faire de mon mieux, mais avant tout, je dois me mettre au rythme du match et nous verrons.

«J’espère que nous allons prendre quelques points, étape par étape. En fin de compte, j’espère que tout le monde sera heureux.

«J’ai parlé avec l’entraîneur il y a quelques jours de la possibilité de venir ici et à la fin, j’ai décidé que je voulais venir ici. Je voulais décider rapidement et à droite et je suis heureux d’être ici.

«Les principales raisons sont que c’est un bon club, la ligue et ma situation dans mon ancien club. C’était la raison pour laquelle je voulais changer de club.

«Il (Farke) était juste honnête avec moi. Il m’a dit ce qui se passait ici et il m’a tout dit sur Norwich. Quand nous avons parlé, il était clair que je voulais venir ici. »

Farke était ravi d’avoir un joueur qui a marqué 11 buts et fait six passes décisives en Bundesliga la saison dernière.

Il a ajouté: «Nous sommes vraiment heureux qu’il nous ait été possible d’engager Ondrej. Il a été fantastique la saison dernière pour Hertha Berlin et a été en mesure de réaliser de nombreux buts et passes décisives.

«C’est une bonne affaire pour toutes les parties. Nous amenons un joueur qui peut jouer dans le rôle numéro 10 ou dans les zones plus larges et il a prouvé qu’il peut marquer des buts et fournir des passes décisives au plus haut niveau.

“Nous devrons voir à quelle vitesse il peut nous aider et s’adapter, mais nous espérons qu’il pourra être une très bonne option pour nous pour la deuxième partie de la saison.”