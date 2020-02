Norwich vs Liverpool LIVE Time, Channel, Where to watch Round 26 Premier League 2019-2020

Nous continuons avec les émotions de ce samedi 15 février le 26ème jour de la Premier League 2019-2020, quand il Norwich City Cherchez à donner la grande cloche qui leur permet de respirer lors de la réception d’un Liverpool qui sortira pour imposer sa hiérarchie dans sa visite à Route de Carrow.

Heure et canal Norwich vs Liverpool

Siège: Carrow Road, Norwich, Angleterre

Heure: 17h30 depuis le Royaume-Uni. 11h30 du Mexique et d’Amérique centrale. 12h30 de Colombie, Equateur, Panama et Pérou. 14h30 d’Argentine, du Brésil, du Chili, du Paraguay et de l’Uruguay. 9 h 30 PT / 12 h 30 HE aux États-Unis.

Chaîne: SKY Sports en Angleterre, au Mexique et en Amérique centrale. ESPN en Amérique du Sud. Telemundo aux États-Unis.

Norwich vs Liverpool LIVE

L’image de Norwich Il a eu une campagne compliquée qui semble les condamner à perdre la catégorie, ils auront besoin d’une très bonne fin s’ils veulent se sauver, car à 25 dates ils totalisent à peine 4 victoires, 6 nuls et ont été battus 15 fois.

Les Canaries Ils viennent d’un bon match nul le jour dernier lorsqu’ils ont dû visiter Newcastle malgré la pression pour un dernier 0-0, mais ils savent qu’ils doivent en ajouter trois pour aspirer à se sauver.

De son côté, le Liverpool C’est une saison vraiment spectaculaire qui les a avec le titre pratiquement dans le sac en ajoutant 24 victoires et un match nul sur 25 dates.

Les Rouges ils viennent de marquer 4-0 à Southampton dans la dernière journée avec le double de Mohamed Salah, alors que lors de leur dernier affrontement le 4 février dernier, pour la FA Cup Replay, ils ont réussi à battre Shrewsbury Town 1-0 malgré avoir joué avec une équipe totalement jeune.

Les deux Norwich comme lui Liverpool ils connaissent l’importance de ce match puisque tous deux ont pour mission de gagner et de faire un pas dans la lutte pour leurs objectifs diamétralement opposés; dans le tableau général, nous trouvons la Canaries en dernière position avec 18 points, tandis que le Rouges sont des leaders avec 73 unités dans ce Premier League. À la fin du jeu, nous aurons le meilleur résumé, avec la répétition des buts et le résultat final. Norwich vs Liverpool.

Norwich vs Liverpool LIVE Time, Channel, Where to watch Round 26 Premier League 2019-2020