Note des joueurs: CD Tacón 0-1 EDF Logroño

CD Tacón a perdu les trois points à domicile contre EDF Logroño dans ce qui semblait être un match très gagnable. Voici comment chacun des individus de Tacón s’est comporté:

Entrées

GK: Yohana

Évaluation: 5/10

Elle n’avait pas grand-chose à faire pendant une grande partie du match jusqu’à ce que Logroño mette un centre en boucle dans la surface à la 58e minute. Yohana est sortie de sa ligne d’une manière peu convaincante, a mal évalué le vol du ballon et a permis à Ida Guehai de diriger l’ouvreur dans un filet vide. Elle s’est quelque peu rachetée avec un contre un contre le Guehai susmentionné plus tard, mais son erreur est trop grande pour être ignorée.

RB: Babett Peter

Évaluation: 5/10

Elle n’était pas super impliquée sur le côté offensif et était l’un des joueurs qui était responsable du but concédé. Après que Logroño ait séparé la ligne médiane de Tacón et joué le ballon large, Peter a inexplicablement décidé de ne pas se rapprocher de l’ailier et s’est reculé au centre du terrain. Cela a permis une croix libre.

RCB: Osinachi Ohale

Évaluation: 6/10

Un match moyen du défenseur central. Elle n’a pas été testée presque autant que son partenaire dans la défense centrale et ne s’est pas démarquée par des interventions défensives spectaculaires.

LCB: Daiane

Évaluation: 7/10

Il est sale de donner une telle note à Daiane, étant donné qu’elle a été très bonne pendant la majeure partie du match. Elle a intensifié de manière agressive et décisive pour éliminer le danger et a dégagé les balles verticales dans la défense avec confiance. Il semblait que l’opposition visait constamment son côté du terrain et elle a empêché à elle seule de nombreuses attaques de se matérialiser en quelque chose de plus grand. Néanmoins, elle était extrêmement pauvre sur le but de Logroño. Elle avait Guehai en vue, mais elle a mal évalué le vol du ballon et a raté sa tentative d’interception. Par conséquent, Guehai était complètement libre au moment où elle s’est connectée et a envoyé le ballon vers le but.

LB: Esther

Évaluation: 7/10

Esther a effectué un changement offensif décent, manœuvrant bien le ballon contre la pression et injectant des passes dangereuses dans les canaux dans le cadre de la stratégie d’attaque de David Aznar. Elle faisait partie de la raison pour laquelle Tacón n’a pas produit beaucoup de chiffres d’affaires dans sa propre moitié, ce qui a été un défaut caractéristique de cette équipe tout au long de la saison.

RM: Lorena Navarro

Évaluation: 7.5 / 10

En raison de la dépendance de Tacón à l’égard des transitions et des passes directes, les joueurs avancés d’Aznar doivent être extrêmement efficaces et nets avec leurs touches et leurs actions. Lorena a répondu à cette nécessité, perdant rarement le ballon et déplaçant rapidement la possession dans des positions avancées. Elle a bien placé Sofia Jakobsson sur le bord de la surface en première mi-temps, mais la Suédoise n’a pu tirer large. Lorena a finalement été remplacée par Patricia Carballo alors qu’Aznar cherchait à faire son retour.

MRC: Thaisa

Évaluation: 6.5 / 10

Thaisa était solide. Elle a fait ses interventions défensives typiques et a grimpé le terrain pour obtenir quelques coups.

LCM: Ainoa Campo

Évaluation: 6/10

Ainoa a joué dans un curieux rôle défensif au milieu de terrain, où elle a souvent chuté pour aider ses défenseurs centraux lors des tirs au but. Il semblait qu’elle était là pour fournir une sécurité supplémentaire lors de la construction par l’arrière, mais elle était rarement utilisée, ce qui limitait son efficacité potentielle. J’ai aimé ce que j’ai vu d’elle lorsqu’elle était sur le ballon, mais elle a été rattrapée par le but; Silvia Ruiz García a glissé derrière Ainoa et a reçu dans beaucoup d’espace, permettant au milieu de terrain de Logroño de projeter le ballon sur l’aile.

LM: Aurélie Kaci

Évaluation: 8/10

Kaci a fait un travail admirable dans un rôle de milieu de terrain inconnu. Elle gravitait trop souvent vers le centre à mon goût, mais cela a été équilibré par Esther en gardant la largeur et Ainoa en baisse pour que Kaci ne se déplace pas dans un espace redondant. En dehors de cela, Kaci était extrêmement utile sur le plan défensif, portait bien la roche sous pression et aidait à déplacer le ballon vers le haut rapidement et avec précision. Performances POTM.

RS: Kosovare Asllani

Évaluation: 5.5 / 10

Asllani était assez modérée. Elle a eu quelques belles actions de dribble qui ont été arrêtées par des fautes cyniques, mais elle n’était pas impliquée et n’a eu que peu d’impact dans le dernier tiers.

LS: Sofia Jakobsson

Évaluation: 5.5 / 10

Jeu inhabituellement silencieux de l’attaquant le plus talentueux de Tacón. Elle n’a pas affronté les défenseurs de la façon dont nous nous sommes habitués à voir et a été inefficace avec ses croix et ses opportunités de tir.

Suppléants

RM: Patricia Carballo (pour Lorena)

Évaluation: 6/10

Entré et semblait pouvoir changer les choses avec sa qualité technique, mais l’offensive de Tacón n’a jamais récupéré après le but et elle n’a pas réussi à s’impliquer de manière adéquate dans le jeu.

LS: Chioma Ubogagu (pour Asllani)

Évaluation: 6/10

La balle a toujours été dirigée vers Chioma dans la mort, mais elle n’a pas pu gérer l’essaim de défenseurs qui s’effondrait autour d’elle et ne pouvait pas être l’influence de fin de match pour laquelle elle a acquis une réputation.

ST: Jessica Martínez (pour Esther)

Évaluation: N / A

Pas assez de temps sur le terrain pour l’évaluer équitablement.

Lien vers la rediffusion du match complet.